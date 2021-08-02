День ангела 2 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела 2 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 2 августа, празднуют: Александр, Афанасий, Георгий, Иван, Илья, Константин, Савва, Тихон.

Мужские именины

Афанасий

Имя Афанасий имеет греческое происхождение и переводится как "бессмертный".

Маленький Афанасий — это жизнерадостный и любознательный малыш. Он в меру подвижный и веселый. В то же время, он достаточно уравновешенный ребенок и редко впадает в крайности.

Взрослый Афанасий — это добрый и отзывчивый человек. Он умеет по-настоящему дружить, а его близкие ценят его заботу и внимание. Еще можно заметить, что Афанасий сторонник "золотой середины" во всем. Он умеет отдыхать, но не забывает и работать.

В работе Афанасия отличает надежность и аккуратность. Он ценит свой коллектив и довольно покладистый в отношениях с коллегами.

В семейных отношениях Афанасий надежный и заботливый человек, замечательный папа и дедушка. Он настоящий семьянин и хозяин. Он очень любит своих родных, но особое внимание всегда уделяет жене. Даже дети для него на втором плане.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец".

В детстве Георгий держится несколько в стороне от своих сверстников. Умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу.

В целом он дружелюбен к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо. Единственное, что он не способен перенести — это обман. Георгий любит веселые компании и вечеринки.

Иван

Имя Иван (Иоанн, Йоханан) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий", "Бог благословил", "Боже благоволение".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве — мой бог" или "Мой бог Господь".

Маленький Илья с детства очень ответственный, особенно в материальном плане. У него хорошо развито чувство собственности, к примеру, Илья очень ценит игрушки и внимательно за ними следит, чтобы их никто не трогал. Мальчик откровенный и прямолинейный, не любит скрывать свои чувства, это иногда бывает похоже на дерзость или агрессию.

В целом Илья доброжелательный, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать самая главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него по отношению к жизни и по темпераменту. Любит детей и хочет обычно много детей.

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Вспомним сегодня известного российского художника-живописца украинского происхождения Илью Репина (1844-1930). Родом из Слобожанщины, в юности он работал иконописцем. Занимался в Рисовальной школе под руководством И. Н. Крамского, продолжил обучение в Петербургской Академии художеств. Уже с начала своего творческого пути, с 1870-х, Репин стал одной из ключевых фигур реализма в Российской империи.

Репинскому художественному языку была свойственна пластичность, он воспринимал различные стилистические направления от испанцев и голландцев XVII века до Александра Иванова и современных французских импрессионистов. Расцвет творчества Репина пришелся на 1880-е. Он создал галерею портретов современников, работал как исторический художник и мастер бытовых сцен. Последние 30 лет жизни Репин прожил в Финляндии, в своей усадьбе Пенаты в Куоккала.

Картина Ильи Ефимовича Репина "Портрет жены художника, Веры Репин, 1878 года" размещена в аукционном доме "Сотбис" в Лондоне, 3 июня 2011 года. Произведение искусства оценивается от 1,6 до 2,4 млн долларов. / Associated Press

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный".

В детстве он тихий и застенчивый мальчик, может быть немного робким, однако с взрослением он перерастет этот период.

Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет отличную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Семья у Кости стоит не на первом месте. Она для него важна, но скорее как обязательная программа жизненного успеха. Он достаточно хороший семьянин, любит детей и жену. Костя с удовольствием отдыхает с семьей, но требует периодического самостоятельного отдыха. Нередко Константин бывает женат несколько раз.

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен.

В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Савва

Савва — это имя древнееврейского происхождения и в переводе означает "старый" или "мудрец".

Маленький Савва спокойный и застенчивый ребенок, не особенно тянется к другим детям и любит играть в одиночестве. Мальчик наделен тщательностью и трудолюбием, любит много и с удовольствием читать.

Во взрослом возрасте Савве присущи погруженность в себя, он очень внимательно относится к тому, кого пускать к своему ближайшему окружению. Савва воспитанный и галантный мужчина. Он будет успешно работать в любой профессии, которую он выберет. Однако наибольшего успеха он достигнет, если пойдет по своему призванию. Он может быть отличным дизайнером, журналистом, режиссером.

Семейные отношения Савва строит всерьез и надолго. Он обеспечит уют и благополучие своей семьи, будет нежно относиться к жене и строить теплые отношения со своими детьми.

Тихон

Тихон считается именем греческого происхождения, и происходит от имени богини удачи Тюхе. Некоторые специалисты все же утверждают, что имя Тихон означает "случай", "удача" или "судьба".

Тихон настоящий искренний друг, дорожит честью, любит спорт и имеет неплохие спортивные задатки. Он спокойный и целеустремленный, умеет достигать поставленной цели, все просчитывает, а потом берется за дело.

В работе Тихон добивается серьезных успехов, поскольку имеет энтузиазм и железную волю. Нередко занимает руководящие должности. Он надежный человек и имеет достаточно терпения. А еще Тихон сохраняет прекрасное чувство юмора и обаяние до самой старости.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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