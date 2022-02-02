День ангела 2 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 2 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 2 февраля празднуют свой День Ангела.

2 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 7 имен: Ефим, Лаврентий, Захар, Лев, Павел, Римма и Инна.

Мужские имена 2 февраля

Ефим

Имя происходит от древнегреческого слова, которое означает "доброжелательный". В детстве Ефим обладает слишком чувствительной нервной системой, но поэтому отличается артистичностью. Умеет располагать к себе людей, легко находит друзей. Во взрослом возрасте Ефим становится трудолюбивым и упрямым. Добивается всего своими собственными силами. Не любит дальних командировок, ведь очень сильно привязан к дому. Интересные факты об имени Ефим: в меру ревнивый человек, ничего не жалеющий для своей семьи.

Лаврентий

Пришло к нам из латинского языка, значит "происходит из Рима". С детства Лаврентий отличается сильным и твердым характером. Наделен храбростью, ответственностью, выносливостью. Но за маской серьезности скрывается эмоциональная личность. Во взрослом возрасте Лаврентий становится честным мужчиной, ценящим верность и искренность в отношениях. Достаточно сильно развит интеллектуально. Интересные факты об имени Лаврентий: врожденный лидер, который может решить любую проблему.

Захар

Имя имеет древнееврейские корни и переводится как "божья память". В детстве Захар больше любит играть с конструкторами. Ведет себя тихо и сосредоточенно. Заботливо относится к людям и животным. Во взрослом возрасте Захар отличается очень хорошим характером. Гостеприимно и товарищески встречает друзей у себя дома. Интересные факты об имени Захар: может поздно жениться, в семье часто главной остается жена.

2 февраля свои именины празднуют Ефим, Лаврентий, Захар, Лев, Павел / pixabay.com

Лев

Есть несколько версий происхождения имени. По одному оно пришло к нам по немецкому языку и означает "лев". За другой это греческое имя, которое также переводится как "царь зверей". С детства Лев отличается добротой и смелостью. При обострении любого конфликта пытается вести себя уравновешенно. Во взрослом возрасте Лев очень целеустремлен. Поэтому в жизни его часто ждут слава и признание. В работе часто достигают высот. Интересные факты об имени Лев: в общении справедлив и ласков, желает защитить всех обиженных.

Павел

Имя Павел пришел к нам из Древнего Рима и означает "младший". В детстве Павел любознательный и послушный мальчик, который вежливо общается со старшими. Любит помогать по дому и ухаживать за младшими братиками и сестричками. Во взрослом возрасте Павел становится скрытным. Редко рассказывает о своих целях или проблемах. Не замечает, что происходит вокруг. Интересные факты об имени Павел: может стать настоящим другом, который всегда даст дельный совет.

Женские имена 2 февраля

Римма

Переводится с древнееврейского языка как "яблочко". Еще с детства Римма отличается способностью легко устанавливать контакт с любым человеком. Она знает, как лучше себя вести и что сказать. Во взрослом возрасте Римма становится наблюдательной и хитрой. Эти черты характера очень помогают ей в работе. Интересные факты об имени Римма: яркая женщина, с легкостью завоевывающая мужчин.

2 февраля свой день ангела празднуют Римма и Инна / pixabay.com

Инна

Есть две версии появления имени. По первому оно пришло к нам из латинского языка и означает "течь". За другой это женская форма мужского имени. Именно так звали одного из скифов-христиан. В детстве Инна носит сложный характер, часто упряма. Девочка нетерпеливая и склонна к неординарным поступкам. Во взрослом возрасте становится непоседливым и подвижным. Всегда ищет новые приключения. Интересные факты об имени Инна: женщина обладает сильным характером, в то же время достаточно неконфликтная личность.