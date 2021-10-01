День ангела 2 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 2 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 11 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 2 октября празднуют: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий". Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Гавриил

В переводе с древнееврейского — божественный воин. В Библии Гавриил — ангел, который, согласно "Евангелию от Луки", сообщил священнику Захарию о рождении Иисуса. Эти мужчины — лидеры. Знают иностранные языки. Рационалисты. Они всегда поступают взвешенно, обдумывая каждый шаг. Не поддаются влиянию, могут выслушать совет, но сделают по-своему. Гавриил имеет хорошую интуицию, коммуникабелен, ему присущи и карьеристские рассуждения, и он нередко достигает успехов в жизни, преодолевает препятствия и не останавливается перед трудностями в делах и работе.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В целом он дружелюбен к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Давид

С именем Давид связаны все аврамические религии, такие как христианство, ислам и иудаизм. В переводе с иврита имя Давид означает "любимый" или "любимец". Давида с самого детства характеризует целостность и прекрасный баланс качеств. Обычно Давид вырастает смелым и настойчивым человеком. Уверенность в своих силах и добродушие всегда притягивает людей. У Давида много друзей и хороших товарищей, что нередко помогает ему в жизни.

Игорь

Лингвисты утверждают, что Игорь происходит от скандинавского имени Ingvarr. Оно переводится как "богатый" или "счастливый". Игорь — взвешенный и спокойный человек. Однако с учетом того, что Игорь больше интроверт, то его общение с другими людьми обычно носит поверхностный характер. Это не мешает ему иметь огромное количество друзей, ведь он веселый и легкий на подъем. Так же он смелый и добрый, как и в детстве, а с возрастом к этому добавляются хорошие манеры.

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Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин обладает прекрасной деловой интуицией, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения, и в переводе с греческого означает "блаженный", "счастливый". Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал что-либо, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Трофим

Это имя пришло к нам из Византии. В переводе с греческого оно означает "кормилец", "питомец". Древние греки больше всего ценили способность быть добытчиком, обеспечивать хлебом свою семью. Мальчик, из питомца выросший в кормильца, воплощал в себе идеальный образ мужчины, главы семейства, опору дома. Он представлял собой идеал настоящего мужчины, каждая девушка мечтала выйти замуж именно за такого человека. Эти качества присущи владельцам имени Трофим. Они отличаются мужеством, надежностью и целеустремленностью.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Обычно очень заботливый к своей семье.

Женские именины

Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая". Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствуют твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

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