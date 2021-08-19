День ангела 20 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 20 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

20 августа отмечаются только мужские именины.

День ангела — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 20 августа празднуют: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Петр.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "тот, кто защищает людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен.

В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий".

Еще в детстве Алексей сильно привязан к матери. Он чувствует себя ее защитником. Сам Алеша очень дружелюбный, предпочитает больше делом заниматься, чем болтать впустую. В определенном смысле такие люди честолюбивы. Маленький Алеша умеет нравится взрослым и иногда этим пользуется.

Бесконечные переживания по любому поводу часто приводят к развитию у Алексея творческих способностей. Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми. Это помогает достигать Алексею больших успехов в дипломатии.

Антон

Имя в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой".

Антон — хороший, ласковый и мечтательный ребенок. Он хорошо играет с другими детьми, а немного повзрослев Антон очень серьезно относится к дружбе. Он продолжает общаться с друзьями детства и во взрослом возрасте.

В обучении Антон не хватает звезд, но при желании легко справляется с любой образовательной программе. В работе Антон однолюб. Привыкнув к одному рабочему месту, он не будет даже делать попыток найти что-то другое.

В юности Антон склонен к быстрым и пылким отношениям, однако в семье он постоянный и надежный. Выбрав девушку в жены, а не просто подруги, Антон обеспечит ту "стену", у которой будет спокойно в любых жизненных неурядицах. К детям относится с любовью и с радостью проводит с ними время.

Афанасий

Имя Афанасий имеет греческое происхождение и переводится как "бессмертный".

Взрослый Афанасий — это добрый и отзывчивый человек. Он умеет по-настоящему дружить, а его близкие ценят его заботу и внимание. Еще можно отметить, что Афанасий сторонник "золотой середины" во всем. Он умеет отдыхать, но не забывает и работать.

В работе Афанасия отличает надежность и аккуратность. Он ценит свой коллектив и довольно покладистый в отношениях с коллегами.

В семейных отношениях Афанасий надежный и заботливый человек, замечательный папа и дедушка. Он настоящий семьянин и хозяин. Он очень любит своих родных, но особое внимание всегда уделяет жене. Даже дети для него на втором плане.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский".

Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Василия не назовешь образцовым мужем, но вот чего у него не отнять, так это заботу о материальном благополучии семьи. Он часто пропадает на работе, а его отношения с друзьями нередко становятся поводом ссор в семье. Часто Василий меняется с появлением детей и это несколько снимает напряженность в отношениях.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрия означает "посвященный богине Деметре".

Маленький Дима обычно больше похож на маму, но с возрастом это становится не так заметно. Он хороший малыш и легко находит общий язык со сверстниками.

Взрослый Дмитрий настойчив, изобретателен и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружению. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван — идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Митрофан

Это имя переводится с латинского как "матерью выявленный", то есть ребенка, крестную под этим именем, сходит Божественная благодать.

Митрофан сильно подвержен влиянию со стороны матери, поэтому ему не присуща самостоятельность. В то же время, мужчине названным этим именем свойственны целеустремленность, обязательность, исполнительность, надежность, уступчивость, бесконфликтность, принципиальность и ответственность. А еще, эти мужчины имеют завышенное чувство справедливости. Митрофан избегает тесного общения с людьми.

В работе Митрофан добивается карьерных высот в кратчайшие сроки благодаря своей старательности, усидчивости и рассудительности.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог".

Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды, или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других сферах, связанных с аналитикой.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки увидит спустя много-много лет. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень".

Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальную любовь и идеальную дружбу. Петр никогда не смирится с тем, что его мечты могут остаться мечтами.

Он обладает прекрасным аналитическим умом и его умение все систематизировать пользуется большим уважением на работе.

Семья в жизни Петра занимает очень важное место. Петя серьезно подходит к выбору спутницы жизни и готов долго ее искать. Сохраняет теплые отношения с родителями и любит большие семейные праздники.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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