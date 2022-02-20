День ангела 20 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 20 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 20 февраля празднуют свой День Ангела.

20 февраля 2022 свои именины празднуют обладатели 5 имен: Лука, Петр, Парфений, Алексей и Александра.

Мужские имена 20 февраля

Лука

Имя происходит из Древней Греции и означает "свет". В детстве Лука очень серьезный по своей природе мальчик. Он хорошо учится и не доставляет родителям никаких проблем. Во взрослом возрасте становится успешным в работе. Его идеалы очень тяжело поколебать. Интересные факты об имени Лука: очень гордый человек, стремящийся прославиться.

Петр

Имеет древнегреческие корни и переводится как "жесткий". В детстве Петр сильный и мужественный. Он никогда не даст себя обидеть. Во взрослом возрасте становится немного авторитарным, не способным скрывать эмоции. Из-за чего у него часто бывают проблемы. Интересные факты об имени Петр: если познакомиться с ним поближе, то можно увидеть, что он довольно веселый мужчина.

Парфений

С греческого имени можно перевести как "святитель". В детстве Парфений очень аккуратен во всем. Постоянно переживает, что о нем думают другие. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным. Любит добиваться успехов во всех своих начинаниях. Интересные факты об имени Парфений: очень любит помогать людям.

20 февраля именины празднуют Лука, Петр, Парфений, Алексей / Pexels

Алексей

Имя пришло из Древней Греции и значит отражать. В детстве Алексей – активный и подвижный мальчик, который любит веселые игры и развлечения. При этом достаточно покладист и послушен. Во взрослом возрасте становится миролюбивым, упрямым и решительным. Интересные факты об имени Алексей: надежный товарищ, ему можно доверить организацию долгой поездки.

Женские имена 20 февраля

20 февраля день ангела празднует Александра / Pexels

Александра

В переводе с греческого имя означает "храбрая защитница". В детстве Александра целеустремленная, надежная и упорная девочка. Она очень непоседлива, любит активные и подвижные игры. Во взрослом возрасте становится стойкой, получает жесткий характер. На первый взгляд может показаться, что она тайна. Интересные факты об имени Олесандра: повзрослев, становится очень дружелюбной.