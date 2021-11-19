День ангела 20 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 21 имени.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 20 ноября празднуют: Александр, Алексей, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор, Федот .

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда усердно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты, как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Богдан

Богдан – это имя славянского происхождения, состоящее из двух корней "Бог" и "давать". Считается, что значение имени Богдан – "Богом дан". Богдана можно охарактеризовать как сильного и смелого мужчину. Он прост в общении, уравновешен и спокоен, а логичность его позиции всегда притягивает к нему людей. Богдан трудолюбив, а его настойчивости можно только позавидовать. Если дело ему интересно, то проявляются его смекалка и интеллект. В семейных отношениях Богдан всегда лидер. Он прекрасный семьянин и отличный хозяин дома, хотя иногда у него проявляются черты деспотичности, но это большая редкость.

Валерий

Имя Валерий происходит из Византии и берет свое начало от римских родовых имен Valesios и Valerius. Они же в свою очередь берут свое начало от слова "valeo", которое переводится как "быть сильным, здоровым". Валерий спокоен, предсказуем и думает о последствиях своих поступков. В то же время он энергичен и общителен, добрый и надежный друг, на которого можно положиться даже в самую тяжелую минуту. Его жизненная позиция отдает некоторым максимализмом, однако Валерий так же требователен и к себе, чего за многими не замечается.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Вениамин

Вениамин — это имя древнееврейского происхождения, на языке оригинала звучало как Биньямин. В переводе имеет значение "сын правой руки". Иногда еще переводится как "счастливый сын", но это более вольная трактовка, хотя оно больше отражает суть. Вениамин — уверен и самостоятельный человек, который, несмотря на свое мужество, наделен мягким и добрым характером. Он пользуется большой популярностью у женщин, и вообще часто становится негласным лидером мнений.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В общем, он дружелюбный к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий обладает повышенной душевной чувствительностью, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить любую профессию.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения является трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальны для него сферы точных наук и работа в области электроники.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Илларион

Илларион – это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный". Взрослый Илларион так же, как и в детском возрасте все застенчив и нерешителен. Он закрытый мужчина, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Кирилл

В переводе с греческого имени Кирилл имеет значение "господин" или "владыка". Кирилл спокойный и жизнерадостный человек. У него прекрасное чувство юмора, которое контрастирует с железной волей и серьезным отношением ко многим вещам. Кирилл не любит проявлять свои чувства открыто, только самые близкие могут знать, что у него на душе. Кирилл любит крупные и шумные компании, хотя и держится на таких мероприятиях немного обособленно. Самостоятельность и целеустремленность Кирилла помогает ему в росте и получении авторитета у коллег.

Константин

Константин – это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится смелее и решительнее, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа – одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко добивается успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. У Константина прекрасная деловая интуиция, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а произошло от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим – это уверенный мужчина, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благополучия. Он коммуникабельный и умеет преподнести себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с успехами в точных науках.

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Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малолетнего возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбив и настойчив.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев причисляет себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно оскорбительны. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не ссориться и трудно ужиться.

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Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Федот

Лингвисты утверждают, что имя Федот берет свое начало в Греции, где оно звучало как Теодотос, которое в свою очередь переводится как "Богом настоящее". Федот отличается спокойным и волевым характером. Его трудно вывести из себя, а его упорство нередко поражает окружающих. Мужчина с именем Федот умеет быть привлекательным, а его восхитительное чувство юмора будет нередко его выручать. Стоит также отметить его умение ладить с людьми.

Женские именины

Елизавета

Считается, что имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог мой – клятва", "почитает Бога". У Елизаветы сложный характер. Она добра и капризна, весела и напряжена. У нее отличное чувство юмора, которое ее выручает по жизни. Она простодушна и обладает особой чувствительностью, что делает ее достаточно уязвимой. Елизавета общительна и находит себя в профессиях, связанных с общением. У нее прекрасная интуиция, поэтому выбирает самые оптимальные решения, которые сама не сможет объяснить.

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