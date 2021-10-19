День ангела 20 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 20 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители шести имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 20 октября празднуют: Иосиф, Михаил, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

Мужские именины

Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени — "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит". Из Иосифов вырастают добрые, чистосердечные люди, отзывчивые на любую беду, всегда готовые прийти на помощь тем, кто нуждается. Они хорошие мужья и отцы.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила очень важной составляющей семейной жизни.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени тяжелая, поскольку сам род Сергиев относит себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивые. Их можно зацепить даже наименьшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться.

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Юлиан

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "тот, кто принадлежит к роду Юлиев". Юлиан наделен высокой самооценкой, самолюбием и лидерскими качествами, которые помогают ему добиваться своего. Настоящих друзей у Юлиана немного, поскольку он доверяет только тем, кого хорошо знает и считает честным и порядочным. Он часто пробует свои силы в творчестве. Отличительная черта Юлиана — стремление к свободе, он не терпит насилия над своей личностью.

Женские именины

Пелагея

Пелагея — это имя греческого происхождения и в переводе оно означает "морская". Пелагея мягкая и терпеливая особа, ей свойственны кокетство и отличное чувство юмора. У нее обычно много друзей и она с удовольствием с ними встречается и проводит свой досуг. Впрочем, предпочитает проведение таких встреч в тихой домашней обстановке. На работе Пелагею любят за ее трудолюбие и скромность. Чаще всего ее работа имеет творческую направленность, хотя Пелагея умеет внести творчество в любой род деятельности.

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