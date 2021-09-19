День ангела 20 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 20 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день день ангела отмечают носители только мужских имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 20 сентября празднуют: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея — импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о сделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, означающего "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятный в общении и может освоить любую профессию.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения является трудолюбие. За это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальные для него сферы точных наук и работа в области электроники.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Лев

Лев — это мужское имя с невыясненной этимологией. Оно может происходить как от латинского слова "Leo", так и от греческого слова "Λέων". В обоих случаях имя Лев означает "лев". Владельца имени Лев отличают такие черты, как смелость, терпение, надежность и последовательность. Эти сочетания характера делают Льва прекрасным другом и сложным врагом. Он достаточно строго смотрит на мир и окружающих его людей. Лев очень ответственный человек. Его надежность становится легендой среди его знакомых, ведь он действительно делает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастливый". Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал что-либо, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила очень важной составляющей семейной жизни.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефанос и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан — это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе множество людей. Так же люди замечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слов на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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