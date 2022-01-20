День ангела 20 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 20 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 20 января празднуют свой День Ангела.

20 января 2022 свои именины празднуют обладатели 2 имен: Василий и Иван.

Мужские имена 20 января

Василий

Имя греческого происхождения и означает "царский" или "царь". На территорию современной Украины пришло в период крещения Руси. С детства Василий растет светлым, открытым и жизнерадостным ребенком. Это верный и бескорыстный друг, всегда пришедший на помощь. Во взрослом возрасте Василий всегда знает себе цену и уверен в своих силах. Отличается несколько педантичным характером, никогда не ставит эмоции выше разума. Интересные факты об имени Василий: в отношениях этот мужчина всегда стремится показать себя рыцарем, величайшим и важнейшим событием в жизни считает рождение ребенка.

Иван

Происходит от древнееврейского имени, которое означает "милость Божия". В детстве Иван довольно часто нуждается в положительной оценке своих действий, а потому сильно зависит от мнения окружающих. Особенно привязан к матери. Взрослея Иван становится добропорядочным и спокойным мужчиной. Он никогда никуда не спешит. Любит работать руками, поэтому профессию часто выбирает, связанную с этим занятием. В семейных отношениях верный, сильный, очень любящий детей. Интересные факты об имени Иван: хоть эти мужчины и не ревнивы, но на ухаживание за своей второй половинкой может отреагировать непредсказуемо, очень любит собирать за столом всех родственников, считается душой компании.

Женские имена 20 января

20 января празднуют свои именины только мужчины.

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