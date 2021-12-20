День ангела 21 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители четырех имен.
День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.
День ангела (именины) 21 декабря отмечают: Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.
Мужские именины
Кирилл
В переводе с греческого имени Кирилл означает "господин" или "владыка". Кирилл спокойный и жизнерадостный человек. У него прекрасное чувство юмора, контрастирующее с железной волей и серьезным отношением ко многим вещам. Кирилл не любит проявлять свои чувства открыто, только самые близкие могут знать, что у него на душе. Кирилл любит большие и шумные компании, хотя и держится на таких мероприятиях немного отстраненно. Самостоятельность и целеустремленность Кирилла помогает ему в росте и получении авторитета у коллег.
Сергей
Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев относит себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивы. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поругаться и трудно ужиться.
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Женские именины
Анфиса
Специалисты утверждают, что Анфиса – это имя греческого происхождения и в переводе означает цветок. Взрослую Анфису очень тяжело понять. Внешне она скромная и добросердечная, но во время близкого знакомства становятся заметны гордость, склонность к "работе на публику". Это обычно не прибавляет ей друзей, но она по этому поводу не переживает. Анфиса – достаточно целеустремленная личность, дополняемая неуемной тягой к красивой жизни. Само желание добиться успеха и будет ее главной движущей силой на всю жизнь.
Виктория
Виктория – это имя латинского происхождения и в переводе означает победительница. Виктория имеет аналитический ум и при принятии решений более склонна полагаться на логику, чем на интуицию. Она не любит пустых пребываний в мечтах и не будет ждать принца на белом коне. Это можно отнести ко всем областям жизни Виктории. Часто она выглядит нервно, хотя правильнее это состояние у нее назвать сосредоточенностью.
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