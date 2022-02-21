День ангела 21 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 21 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

21 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 6 имен: Михаил, Макар, Антон, Александра, Агата, Василиса.

Мужские имена 21 февраля

Михаил

Древнееврейское имя, которое переводится как "равный Богу". В детстве это самостоятельный мальчик, рано берущий на себя обязанности по дому. Привязан к матери. Во взрослом возрасте становится несколько обидчивым, но всегда ко всем относится дружелюбно. Интересные факты об имени Михаил: дорожит дружбой, любит животных.

Макар

Имя имеет греческое происхождение, означает "счастливый". В детстве Макар может быть неуверенным в себе, поэтому родителям нужно его постоянно поддерживать. Во взрослом возрасте становится скромным и уравновешенным мужчиной. Интересны факты об имени Макар: главными его недостатками можно назвать ленивость и обидчивость.

21 февраля именины празднуют Михаил, Макар, Антон / Pexels

Антон

Древнеримское имя, которое переводится как "достойный похвалы". В детстве Антон честен и общителен с одной стороны. Но может также быть резким и категоричным. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, тактичным и коммуникабельным. Интересные факты об имени Антон: к любой ситуации подходит с точки зрения рационализма.

Женские имена 21 февраля

Александра

В переводе с греческого означает "защитница". В детстве Александра умная, сильная и харизматичная девочка. Иногда отличается повышенной живостью. Во взрослом возрасте становится общительной женщиной с богатым воображением. Интересные факты об имени Александра: в семейной жизни неконфликтна, но скрытна.

21 февраля день ангела празднуют Александра, Агата, Василиса / Pexels

Агата

Происходит из Древней Греции и означает "хорошая". В детстве Агата всегда полагается на ум при принятии любых решений, настойчива и справедлива. Во взрослом возрасте становится спокойным, имеет сильный характер, но при этом отличается повышенной эмоциональностью. Интересные факты об имени Агата: свойственна излишняя мечтательность, но обладающая аналитическим складом ума.

Василиса

Древняя Греция является родиной имени, оно переводится как царица. В детстве Василиса скрытная, веселая и легкая в общении. Во взрослом возрасте становится вдохновенной и целеустремленной. В любой работе становится успешным. Интересные факты об имени Василиса: главное ее качество – именно трудолюбие.