День ангела 21 июля: кого сегодня поздравлять с днем рождения

День ангела 21 июля: кого сегодня поздравлять с днем рождения

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 21 июля, празднуют: Александр, Савва, Теодор и Федор.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен.

В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Савва

Савва - это имя древнееврейского происхождения и в переводе означает "старый" или "мудрец".

Маленький Савва спокойный и застенчивый ребенок, не особенно тянется к другим детям и любит играть в одиночестве. Мальчик наделен старательностью и трудолюбием, любит много и с удовольствием читать.

Во взрослом возрасте Савве присущи погруженность в себя, он очень внимательно относится к тому, кого пускать в свое ближайшее окружение. Савва воспитанный и галантный мужчина. Он будет успешно работать в любой профессии, которую он выберет. Однако наибольшего успеха он достигнет, если пойдет по своему призванию. Он может быть отличным дизайнером, журналистом, режиссером.

Семейные отношения Савва строит всерьез и надолго. Он обеспечит уют и благополучие своей семьи, будет нежно относиться к жене и строить теплые отношения со своими детьми.

Теодор

Теодор — имя греческого происхождения и в переводе означает "дар Божий".

В детстве Теодор коммуникабельный, спокойный, добрый и послушный мальчик. В компании сверстников не стремится к лидерству, ему больше нравится независимость.

Взрослого Теодора можно охарактеризовать как надежного, основательного и объективного человека. Он любит читать и путешествовать. В работе отдает предпочтение точным наукам: может работать по специальности программиста, банковского работника, инженера, экономиста, бизнес-аналитика.

Гармоничный союз Теодор может построить с самодостаточной, энергичной девушкой. В семье он будет заботливым мужем и отцом.

Одним из самых известных Теодоров был и остается 26-й президент США Теодор Рузвельт (1858-1919). Он стал первым президентом в Америке, который выступил за вмешательство государства в экономику для сохранения принципов честной конкуренции и защиты потребителя от произвола крупных корпораций. Особое внимание он уделял сохранению природных ресурсов и проблем окружающей среды.



Главной целью во внешней политике он видел превращение США в одну из ведущих мировых держав, создании мощных военно-морских сил, строительстве межокеанского канала и вытеснении Европы из политической жизни Западного полушария. Он установил контроль над зоной Панамского канала, проводя экспансионистскую политику в Латинской Америке, в период русско-японской войны поддержал Японию, восхищаясь ее экономическими и военными достижениями.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и также означает "дар Божий".

Маленький Федор — это тихий, воспитанный и серьезный ребенок. Он редко бездельничает, а его дружелюбие позволяет легко находить компанию.

Во взрослом возрасте Федор обычно так и остается серьезным человеком. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технический отрасли, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике.

Федор очень заботливый в отношении своей семьи. Обычно он отличный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Имя Федор носил известный украинский художник Федор Кричевский (1879-1947). Он был ключевой фигурой в развитии украинского модернизма, открыл школу украинской живописи, стал первым ректором Украинской академии искусств, воспитал немало талантливых учеников, его работы экспонировались на Венецианской биеннале.

uk.wikipedia

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку, следуя традициям, стоит прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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