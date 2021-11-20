День ангела 21 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители пяти имен.
День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.
День ангела (именины) 21 ноября отмечают: Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.
Мужские именины
Гавриил
Гавриил дословно с древнееврейского переводится "Господь Божий", "Господь от Бога", "Божий Правитель". Гаврила – принципиальный, красноречивый, пунктуальный, общительный и искренний мужчина. Эти качества помогут ему в профессиональной деятельности. Карьера для него играет крайне важную роль, поскольку он стремится к материальному благополучию и финансовой свободе. Его деятельность может быть связана с точными науками, образованием, медициной или, напротив, с психологией или религией.
Михаил
На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малолетнего возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник.
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Павел
Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбив и настойчив.
Рафаил
Имя Рафаил – это имя еврейского происхождения и имеет большое распространение во всем мире. Это имя носит один из ангелов в авраамических религиях, в переводе оно означает "Бог исцелил". Рафаил – мастер общения. Он умеет найти общий язык с совершенно разными людьми. Это делает его желанным гостем в любой компании, а товарищей у Рафаила очень много. Он часто успешно пользуется своей популярностью, но делает это утонченно.
Женские именины
Марфа
Имя Марфа по происхождению еврейское и упоминается в Новом Завете. Это имя носила сестра Лазаря Вифанского, у которого останавливался Иисус Христос. Марфа обычно доброжелательна, гостеприимна, коммуникабельна, красноречива, подвижна, энергична и добродушна. В большинстве своем женщины с этим именем положительны, способны найти свое место в любом обществе. Они всегда способны находить хорошее в плохом. Носительницы этого имени ненавидят людей корыстных, навязчивых и слишком самоуверенных.
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