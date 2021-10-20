День ангела 21 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 14 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 21 октября празднуют: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия, Татьяна.

Мужские именины

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Виктор

Лингвисты утверждают, что имя Виктор имеет происхождение от римских родовых имен Victor, Victorinus и Victorianus. Они в свою очередь происходят от латинского слова victor, что в переводе означает "победитель". Виктор — импульсивный человек. Он может быть чрезмерно самовлюбленным, что влияет на его отношения с окружающими. В то же время у Виктора широкий кругозор, и человек с этим именем во время общения часто производит приятное первое впечатление. Этим он нередко и пользуется. Виктор может удачно работать в различных профессиях.

Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных в старонемецком языке. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть". На работе Владимир — трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно. В семье Владимир — оплот спокойствия. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрия означает "посвященный богине Деметре". Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума человек. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Женские именины

Елизавета

Считается имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог мой — клятва", "чтит Бога". У Елизаветы сложный характер. Она добрая и капризная, веселая и напряженная. У нее прекрасное чувство юмора, которое ее выручает по жизни. Она простодушная и имеет особую чувствительность, что делает ее весьма уязвимой. Елизавета общительная и находит себя в профессиях, связанных с общением. Она имеет прекрасную интуицию, поэтому выбирает оптимальные решения, которые сама не сможет объяснить.

Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая". Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

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Надежда

Имя Надежда было перенято не фонетически, а по содержанию. То есть, на греческом языке значение имени Надежда — "надежда", только пишется иначе — Ελπίς (Элпис). Для Надежды свойственны такие черты характера как энергичность, твердость и эмоциональность. Она достаточно волевой человек и это быстро становится заметно при общении с ней. Она не любит дипломатичности в общении и часто говорит то, что думает. Это, к сожалению, приводит к появлению множества недругов и сложностей в жизни. В то же время она приветливый человек и общаться с ней довольно легко и приятно.

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Таисия

Имя Таисия считается греческим именем, впрочем тогда Греция была языческим государством и имела тесные связи с Египтом. В египетской мифологии есть богиня Изида, так вот имя Таисия означает "принадлежит богине Изиде", что писалось как ta Isios. Однако некоторые лингвисты считают, что значение имени Таисия может быть "поздняя" или "плодородная". Таисия упорный, решительный и бескомпромиссный человек. У нее прекрасные врожденные лидерские качества — Тая любит нравиться людям и умеет это делать.

Татьяна

У имени Татьяна древнегреческое происхождение. Оно берет начало от слова tatteo, которое в переводе означает "обустраивать", "и, что велит", "поставлена". Существует также латинская версия происхождения. В Древнем Риме было распространено мужское имя Татиан. Считается, что Татьяна — его женская форма. У Татьяны удивительно сильная интуиция, люди доверяют ее предчувствиям. Она легка в общении, умеет очаровать собеседника. Отличается сильной волей, практически не поддается чужому влиянию, верит в свои способности и силы. Она смелая, искренняя и имеет прекрасное чувство юмора. Татьяна — прирожденный руководитель. Она может организовать работу любого коллектива. Но комфортнее все же чувствует себя в творческой сфере.

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