День ангела 21 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 21 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители трех имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 21 сентября празднуют: Георгий, Иван, Мария.

Мужские именины

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец".

В детстве Георгий держится несколько в стороне от своих сверстников. Умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу.

В целом он дружелюбен к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо. Единственное, что он не способен перенести — это обман. Георгий любит веселые компании и вечеринки.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый, и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Женские именины

Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнута".

Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

В работе Мария может долго искать себе дело по душе, еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ней. В то же время, Машу можно назвать карьеристкой, она трудолюбивая и очень честная.

Главное в жизни Марии — это семья. Она создает семью довольно поздно, но это позволяет ей совершить этот поступок вполне осознанно и взвешенно. Очень любит своих детей, а так же обожает семейные вечера.

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