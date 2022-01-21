День ангела 21 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 21 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 21 января празднуют свой День Ангела.

21 января 2022 свои именины празднуют обладатели 12 имен: Антон, Виктор, Владимир, Геогрей, Григорий, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Юлиан, Василиса.

Мужские имена 21 января

Антон

Происходит от латинского родового имени семьи патрициев. Так сетовали в Древнем Риме старшие сыновья. С детства Антон умеет располагать к себе людей, часто оказывается в центре внимания. Легко учится, так как наделен хорошей памятью. Во взрослом возрасте стремится к идеальным отношениям. Весьма эмоционален. Антон постоянно пытается преодолеть свои страхи.

Виктор

Имя латинского происхождения означает "победитель". В детстве Виктор достаточно доверчив, а если узнает об обмане, то очень сильно расстраивается. Во взрослом возрасте профессию выбирает с чем-то конкретным. Для него отлично подходит электрик или шофер. Виктор считается борцом справедливости. В браке становится хорошим семьянином, верным и терпеливым.

Владимир

Старославянского происхождения известно нам еще со времен язычества. Значит тот, кто владеет миром. С детства непоседлив, стремится к лидерству. Владимир не любит открытых конфликтов, поэтому любые проблемы пытается решать словами. В отношениях ценит романтику.

21 января именины празднуют Антон, Виктор, Владимир, Георгий / Pexels

Георгий

Происходит от древнегреческого слова, означающего "земледелец". В детстве Георгий мало общается со сверстниками. Больше любит играть в одиночестве, чем в компании. Во взрослом возрасте старательный и аккуратный. Чтобы выполнить любое дело приложит все усилия. Не злопамятен, имеет неплохое чувство юмора. Также умеет хорошо хранить секреты.

Григорий

Имеет греческое происхождение, значит "не сплю". В детстве Григорий непоседлив и активен. Стремится к новым знаниям, но ему трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном. Во взрослом возрасте подчас импульсивен, бывает дерзким, поэтому легко вступает в споры. Для Григория очень важно преследовать цель всей жизни. По характеру максималист со своими положительными и отрицательными сторонами. Может бросаться в крайности, но достаточно хорошо управляет своими чувствами.

Дмитрий

Происходит из греческого языка, означает "посвящённый". Еще с детства Дмитрий достаточно целенаправленный и волевой. Во взрослом возрасте сохраняет эти качества, а также становится коммуникабельным и практичным мужчиной. Бывает импульсивным, ненавидящим ложь. Дмитрий также прямолинеен и категоричен в своих высказываниях. Но при этом добродушен, поэтому имеет много друзей.

Евгений

Имеет древнегреческое происхождение и переводится как "знатный". С раннего детства Евгений переполнен движением, отличается сообразительностью и изобретательностью. Достаточно большой фантазер, часто живущий в выдуманном мире. Легкий в общении, потому быстро заводит друзей. Во взрослом возрасте у Евгения есть непростой склад ума и хорошо развитая интуиция.

Емельян

Происходит из древнегреческого слова, значит "приятный". В детстве Емельян может удивлять своей невозмутимостью, спокойствием. Имеет слабую нервную систему. Отлично учится, быстро все запоминает. Во взрослом возрасте Емельян рассудителен и прагматичен. При этом почти никогда не пытается сделать карьеру. Ему хватает того, что у него есть.

21 января день ангела празднуют Григорий, Евгений, Емельян, Иллья, Юлиан, Дмитрий и Михаил / Pexels

Илья

Имя еврейского происхождения означает "мой Бог - Господь", иногда переводится как "верующий". С детства позиционирует себя как лидера во всем. Илья активен, весел, любит баловство. С другими ведет себя прямо и прямолинейно. Во взрослом возрасте Илья может быть несколько эгоистичным человеком. Но также решительный и смелый.

Михаил

С древнееврейского означает "подобный Богу". В детстве незлобивый, любознательный, самостоятельный, а потому любит помогать по дому. Во взрослом возрасте Михаил становится дружелюбным и тактичным мужчиной. Никогда не смотрит на окружающих свысока. В работе несколько непредсказуем. Хорошо выполняет работу, но иногда может сорвать сроки ее выполнения.

Юлиан

Имеет латинское происхождение и переводится как “принадлежащий к роду Юлиев”. В детстве любит производить на окружающих хорошее впечатление, а потому радуется, когда его хвалят. Стремится во всем быть первым. Во взрослом возрасте Юлиан не терпит насилия над своей свободой, поэтому долго не заводит серьезных отношений. При этом часто пользуется популярностью у женщин.

Женские имена 21 января

21 января именины у Василисы / Pexels

Василиса

Имя греческого происхождения, переводится как повелительница. В детстве достаточно застенчивая, а потому родителям нужно хвалить ее за любой хороший поступок. Любит сидеть дома и делать что-то своими руками. Во взрослом возрасте Василиса становится жесткой и уверенной в себе женщиной. Она без проблем справляется с трудом. Имеет тонкий ум и деловую хватку. Василисе всегда сложно знакомиться с новыми людьми. Также отличается наличием высоких эталонов.

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