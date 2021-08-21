День ангела 22 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 22 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 22 августа отмечают носители 14 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 22 августа празднуют: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Юлиан, Яков.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий".

Еще в детстве Алексей сильно привязан к матери. Он чувствует себя ее защитником. Сам Алеша очень дружелюбный, предпочитает больше делом заниматься, чем болтать впустую. В определенном смысле такие люди честолюбивы. Маленький Алеша умеет нравится взрослым и иногда этим пользуется.

Бесконечные переживания по любому поводу часто приводят к развитию у Алексея творческих способностей. Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми. Это помогает достигать Алексею больших успехов в дипломатии.

Антон

Имя в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой".

Антон — хороший, ласковый и мечтательный ребенок. Он хорошо играет с другими детьми, а немного повзрослев, Антон очень серьезно относится к дружбе. Он продолжает общаться с друзьями детства и во взрослом возрасте.

В обучении Антон не хватает звезд, но при желании легко справляется с любой образовательной программой. В работе Антон — однолюб. Привыкнув к одному рабочему месту, он не будет даже делать попыток найти что-то другое.

В юности Антон склонен к быстрым и пылких отношениям, однако в семье он постоянен и надежен. Выбрав девушку на роль жены, а не просто подруги, Антон обеспечит ту "стену", у которой будет спокойно в любых жизненных неурядицах. К детям относится с любовью и с радостью проводит с ними время.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова и означает "не спящий".

Мальчик Григорий старается быть хорошим ребенком. Но непоседливый характер постоянно мешает ему быть спокойным. Отправившись гулять, Григорий обязательно вернется со сбитыми коленками и грязной одеждой.

С возрастом Григорий не теряет повышенной душевной чувствительности, легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятный в общении и может освоить любую профессию. Может стать водителем, инженером, фотографом.

В жены Григорий выберет обыкновенную женщину. Не будет ставить целью обязательно найти жену, имеющую престижную специальность, происходящую из обеспеченной семьи и обладающую эффектной внешностью. Для него важно, чтобы жена была хорошей хозяйкой, имела спокойный и ровный характер. Григорий любит домашний уют.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрия означает "посвященный богине Деметре».

Маленький Дима обычно больше похож на маму, но с возрастом это становится не так заметно. Он хороший малыш и легко находит общий язык со сверстниками.

Взрослый Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван — идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Леонтий

В переводе с древнегреческого имя Леонтий означает "львиный".

С детства он упрямый, хотя у родителей с ними нет особенных проблем. В общении довольно тяжелый, выбирая себе друзей, преследует определенную выгоду. Жадный, не лишенный карьеризма, к людям относится с высокомерием. Очень похож на мать. Осваивает самые разнообразные профессии: столяра и врача, администратора и следователя, программиста и педагога, механика и артиста.

Леонтий пользуется успехом у женщин и сам уделяет им повышенное внимание. В то же время, он очень застенчивый и пытается скрыть это. Мужчина с этим именем обладает хорошей интуицией. Леонтий — прекрасный руководитель, и коллектив, которым он руководит, всегда дружен и сплочен.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастливый".

Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал что-то, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Макар любит работать и получает истинное удовольствие от работы. Больше склонен к работе руками или связанной с техникой.

Если говорить о семье, то Макар — прекрасный семьянин и отец. Он, правда, может избаловать детей, так что на мать ложится большая ответственность за воспитание. Макар — совершенно не конфликтный и умеет находить компромиссы. Если в общении с другими людьми он может быть слишком серьезный, то дома — более жизнерадостный и веселый.

Матвей

Матвей — это древнееврейское имя, известное оно с давних времен. Буквальный перевод — "подаренный Богом".

У взрослого Матвея не все складывается в жизни хорошо. Из-за своей скромности они не выделяются в толпе. Матвей не любит конфликты и споры. Ему может стать плохо, если он становится участником или свидетелем каких-либо конфликтов. Матвей скромный и честный, если его обвиняют во лжи, то он яростно доказывать свою правоту. От Матвея можно ожидать непредсказуемых поступков.

Брак Матвея обычно несчастен, но из-за приверженности к детям, он будет до конца пытаться сохранить отношения с женой. Если Матвей разведется, то женится только через много лет и на женщине моложе себя.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень".

Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу. Петр никогда не смирится с тем, что его мечты могут остаться мечтами. Он обладает прекрасным аналитическим умом и его умение все систематизировать пользуется большим уважением на работе.

Семья в жизни Петра занимает очень важное место. Петр серьезно подходит к выбору спутницы жизни и готов долго ее искать. Сохраняет теплые отношения с родителями и любит большие семейные праздники.

Юлиан

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "тот, кто принадлежит к роду Юлиев".

Юлиан наделен высокой самооценкой, самолюбием и лидерскими качествами, которые помогают ему добиваться своего. В детстве ему нравится производить хорошее впечатление на окружающих, он очень радуется, когда его хвалят и поощряют. Он не любит шумных игр и шалостей. Настоящих друзей у Юлиана немного, поскольку он доверяет только тем, кого хорошо знает и считает честным и порядочным. Он часто пробует свои силы в творчестве. Отличительная черта Юлиана — стремление к свободе, он не терпит насилия над своей личностью.

Яков

Яков — это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Яков означает "тот, кто следует".

У Якова выделяются следующие характерные черты, как практичность и твердый волевой характер. Он довольно приземленный человек, не склонен витать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Яков любит стабильность, при этом он коммуникабельный и веселый человек, который умеет радоваться жизни. Яков стремится к материальному благополучию, но не станет делать позорные поступки ради успеха.

Работать Яков умеет и любит. Его главным стимулом является финансовое благополучие, но нередко и сама работа ему нравится. Он не склонен к излишнему риску. Достаточно успешно проявляется Яков в предпринимательской деятельности. Он умеет налаживать связи с нужными людьми и является очень надежным партнером.

Семейная жизнь Якова может сложиться по-разному. Если он не будет спешить с женитьбой, а найдет себе хозяйственную, простую и любящую жену, то он будет счастлив. Однако если поспешит, то брак долго не продержится. При благоприятных обстоятельствах, Яков будет заботливым мужем и отцом.

Женские именины

Ирина

Лингвисты считают, что имя Ирина происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и в переводе означает "мир" или "спокойствие".

Ирина — активная, дружелюбная, целеустремленная. Ее активная жизненная позиция иногда настолько поразительна на фоне других людей, что бросается в глаза. Целеустремленность помогает ей в продвижении по службе. Она ответственна и легко уживается в коллективе. Ира любит похвалу, это может проявляться в так называемом "синдроме отличницы". Семья у Ирины занимает хоть и важное, но часто не первое место. Она не любит подчиняться и ищет партнера или равного или уже с очень выраженными лидерскими качествами.

Маргарита

Имя происходит от греческого и в переводе означает "жемчужина".

Маргарита растет энергичной девочкой. Она с детства обладает лидерским характером, впрочем может быть слишком прямолинейной — сказать все, что думает, чем иногда ставит в неловкое положение отца с матерью. Нередко она говорит довольно обидные вещи, хотя и не лишены правды. С возрастом она начинает быть немного более сдержанной, хотя дается ей это с трудом.

В работе Маргарита подвержена "мужским" специальностям. Она хороший инженер и прекрасный руководитель. Занимая руководящие должности, Маргарита склонна к авторитарному стилю управления. У нее гарантированно будет на работе строгий порядок.

Семейные отношения Маргариты строятся трудно. Ее прямота часто оскорбляет мужчин и даже отталкивает их. Она с трудом идет на компромиссы. При этом Маргарита замечательная хозяйка и очень любит детей.

Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая".

Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

В работе Мария может долго искать себе дело по душе, еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ним. В то же время, Машу можно назвать карьеристкой, она трудолюбивая и очень честная.

Главное в жизни Марии — это семья. Она создает семью довольно поздно, но это позволяет ей совершить этот поступок вполне осознанно и взвешенно. Очень любит своих детей, а так же обожает семейные вечера.

Читайте также: День ангела 21 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку