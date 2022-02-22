День ангела 22 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 22 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

22 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 6 имен: Геннадий, Василий, Ян, Иннокентий, Тихон, Петр.

Мужские имена 22 февраля

Геннадий

Древнегреческое имя, которое переводится как "благородный". В детстве Геннадий отличается довольно спорным характером. Он часто истерит и делает это в местах, где его может увидеть множество людей. Во взрослом возрасте становится уязвимым. Мучительно реагирует на замечания. Интересны факты об имени Геннадий: особенно тщательно выбирает спутницу жизни.

Василий

Пришло из Древней Греции и означает царь. В детстве Василий спокоен и тихий мальчик, который любит тихо играть наедине. Во взрослом возрасте становится очень приятным в общении мужчина. Интересные факты об имени Василий: в общении с противоположным полом уверен в себе. Иоанн Производная форма от имени

Ян

Переводится как "Бог милостивый". В детстве Ян целеустремлен и дружелюбен. Ему важно найти занятие, которое будет интересно. Во взрослом возрасте становится мужчиной с "золотыми руками". Любит физический труд. Интересные факты об имени Ян: злопамятный и ранимый.

22 февраля день ангела празднуют Геннадий, Василий, Ян, Тихон, Иннокентий, Петр / pixabay.com

Иннокентий

В переводе с латинского языка имя означает "невинный". В детстве Иннокентий мирный и спокойный. Но это только на первый взгляд. В действительности он умеет постоять за себя. Во взрослом возрасте становится несколько легкомысленным и замкнутым в себе. Интересные факты об имени Иннокентий: однолюб по своей природе.

Тихон

Греческое имя, означающее "тихий". В детстве Тихон не капризен и спокоен. Он легко располагает к себе людей. Во взрослом возрасте становится серьезным и дружелюбным. Хорошо обдумывает каждое решение и не поддается эмоциям. Интересные факты об имени Тихон: несколько флегматический мужчина.

Петр

Появилось в Древней Греции и переводится как "непреклонный". В детстве Петр правильный и податливый мальчик. Ему нужно восхищение и признание. Во взрослом возрасте становится мужественным и сильным мужчиной, иногда может быть авторитарным. Интересные факты об имени Петр: никогда не прислушивается к чужим советам.

Женские имена 22 февраля

22 февраля именины празднуют только мужчины.

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