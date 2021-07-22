День Ангела 22 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

День Ангела 22 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

Сегодня с именинами можно поздравлять Александра, Болеслава, Кирилла, Константина и Марию.

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют днем рождения.

День ангела (именины) сегодня, 22 июля, празднуют: Александр, Кирилл, Константин, Болеслав, Мария.

Мужские именины

Болеслав

Болеслав — это польское имя, в переводе означает "больше славный".

В раннем детстве очень упрям, задает много хлопот родителям, в школе учится неохотно, однако обучение завершает успешно. Внешне похож на мать. Утром любит поспать, задиристый и сварливый.

Среди специальностей Болеслав может выбрать работу водителем, инженером, массажистом, работником правоохранительных органов, токарем.

Брак у них обычно удачный. Болеслав хороший отец и муж. Впрочем, он может длительное время жить вместе со своими родителями. Легко поддается чужому влиянию. Из-за импульсивного характера быстро сходится с людьми и также быстро расстается.

В историческом разрезе можем вспомнить названного этим именем польского князя (1102-1138) Болеслава III Кривоустого. Во времена его правления было временно восстановлено политическое единство Польши. В 1116 году он присоединил к Польше Восточное Поморье, а в 1123 — Западное Поморье и частично земли лютичей. Впрочем, в 1138 году он издал устав (так называемый устав Болеслава III), согласно которому территория Польши была разделена на уделы между его сыновьями, что положило начало периода раздробленности Польского государства. Болеслав III был дедом великого князя Киевского Романа Мстиславича.

https://diletant.media/

Кирилл

Это имя Кирилл дошло до нас из древней Греции и в переводе значение имени Кирилл означает "господин" или "владыка".

В детстве Кирилл послушный ребенок, он легко находит понимание и любовь со стороны взрослых. Впрочем, отношения с другими детьми у Кирилла напряжены. Его чувство справедливости и собственного достоинства мешает ему заводить друзей.

Взрослый Кирилл спокойный и жизнерадостный. Прекрасное чувство юмора контрастируют с его железной волей, достаточно редкое сочетание. Кирилл не любит проявлять свои чувства открыто — только самые близкие могут узнать, что происходит у него на душе. Кирилл любит большие и шумные компании, хотя и держится на таких мероприятиях немного обособленно.

Самостоятельность и целеустремленность Кирилла помогает ему в карьерном росте и зарабатывании авторитета у коллег. В то же время, серьезность и замкнутость Кирилла, его нежелание демонстрировать чувства могут приводить к напряженной атмосфере в семье.

Отметим известного украинца, названного этим именем — Кирилла Разумовского (1728-1803). Он был военным, политическим и государственным деятелем, последним гетманом Левобережной Украины. В 1744 году удостоен графского титула. Пытался построить гетманщину на европейский манер, чем и вызвал оппозицию и сопротивление со стороны шляхетской аристократии. Мариинский дворец в Киеве по проекту Бартоломео Растрелли был построен по приказу Елизаветы I именно для Разумовского.

uk.wikipedia

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный".

В детстве он тихий и застенчивый мальчик, может быть немного робким, однако с взрослением он перерастет этот период.

Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. У Константина отличная деловая интуиция, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Семья у Кости стоит не на первом месте. Она для него важна, но скорее как обязательная программа жизненного успеха. Он достаточно хороший семьянин, любит детей и жену. Костя с удовольствием отдыхает с семьей, но требует периодического самостоятельного отдыха. Нередко Константин бывает женат несколько раз.

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "тот, кто защищает людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен.

В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Женские именины

Мария

Имя имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — горькая, печальная, отвергнутая.

Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

В работе Мария может долго искать себе дело по душе, еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ним. В то же время, Машу можно назвать карьеристкой, она трудолюбивая и очень честная.

Главное в жизни Марии это семья. Она создает семью довольно поздно, но это позволяет ей совершить этот поступок вполне осознанно и взвешенно. Очень любит своих детей, а так же обожает семейные вечера.

Вспомним сегодня великую украинскую художницу в жанре "наивного искусства" Марию Примаченко. Лауреат Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко, заслуженная деятельница искусств УССР, народная художница Украины создала более 800 картин, 650 работ хранятся в Национальном музее украинского народного декоративного искусства. 2009 год по решению ЮНЕСКО был признан годом Марии Примаченко.

Картина Марии Примаченко

Картина Марии Примаченко

Читайте также: День ангела 21 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку