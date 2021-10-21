День ангела 22 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 22 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 22 октября празднуют: Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.

Мужские именины

Ефим

Считается, что имя Ефим имеет древнегреческое происхождение и переводится как "благочестивый" или "доброжелательный". Ефим хорошо разбирается в людях. Он точно знает, как и с кем себя вести, чем умело пользуется в достижении своей цели. Еще можно отметить мечтательность Ефима. С посторонними он общается на более поверхностные темы, а вот по-настоящему открытым бывает только с самыми близкими. Ефим не спешит с созданием семьи и готов искать "ту единственную" хоть всю жизнь.

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет прекрасную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Максим

Происхождение этого имени имеет римское корни, а пошло оно от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим — это уверенный человек, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благосостояния. Максим — коммуникабельный и умеет подать себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с его успехами в точных науках.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Яков

Яков — это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Яков означает "тот, кто следит". У Якова выделяются следующие характерные черты, как практичность и твердый волевой характер. Он довольно приземленный человек, не склонна летать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Яков любит стабильность, одновременно он коммуникабельный и веселый человек, который умеет радоваться жизни. Яков стремится к материальному благополучию, но не делать позорные поступки ради успеха.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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