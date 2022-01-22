День ангела 22 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 22 января празднуют свой День Ангела.
22 января 2022 свои именины празднуют обладатели 5 имен: Захар, Петр, Павел, Филипп и Антонина.
Мужские имена 22 января
Захарий
Имя имеет древнееврейское происхождение и означает "Божья память". В детстве Захарий может часами играть в одиночестве в тихие и сосредоточенные игры. Отличается особенной заботой и внимательностью к окружающим людям и животным. Во взрослом возрасте Захарий остается человеком с большим сердцем. Часто помогает другим. Интересные факты об имени Захария: женится обычно довольно поздно, святым покровителем имени считается один из двенадцати малых пророков Захарий.
Петр
Пришло к нам из Древней Греции и означает гора. С детства Петр отличается особой храбростью, не подходит перед трудностями. Но нередко может не считаться с мнением других, поэтому у него часто бывают проблемы как в школе, так и дома. Во взрослом возрасте Петр трудолюбив, хорошо справляется со своими обязанностями, умеет организовывать людей. Этого человека можно назвать настоящим эстетом, он аккуратный и честный. Интересные факты об имени Петр: при выборе работы выберет ту, где нет внутренних ограничений, самый популярный православный святой с этим именем – один из апостолов Христа.
Павел
Имя в переводе с латинского означает "незначительный", "маленький". С детства Павел отличается непростым нравом. С одной стороны это чуткий ребенок, который с радостью будет помогать старшим. С другой — любит хвастаться, может быть слишком разговорчивым. С возрастом Павел становится меркантильным. Одной из основных черт характера является терпение. Он может долго стремиться к реализации своей мечты. Интересные факты об имени Павел: любит путешествовать, хотя и довольно домашний человек, среди христиан наиболее уважаемым носителем этого имени является апостол Павел.
Филипп
С греческого языка имя можно перевести как "любящий лошадей". В детстве Филипп отличается слабостью, растет неуравновешенным ребенком с уязвимым характером. Ему важно всегда оставаться на видном месте, ненавидя неудачи. Во взрослом возрасте сохраняет почти все свои черты характера. А такое становится изобретательным и капризным. В семейных отношениях щедр, но иногда не в меру ворчлив. Интересные факты об имени Филипп: ему не нравится все обыденное, самым известным среди христиан носителем этого имени является святой апостол Филипп.
Женские имена 22 января
Антонина
Есть две версии происхождения этого имени. По одному оно пришло к нам из Греции и значит "сражается". По другой - связано с другим греческим словом, которое переводится как "цветок". В детстве Антонина отличается отзывчивым, радушным и добрым характером. Для девочки несомненным авторитетом есть родители. Во взрослом возрасте остается хорошей женщиной, ведь считает: как будешь относиться к людям, так и они будут относиться к тебе. У нее много знакомых, она легко находит общий язык с людьми. Интересны факты об имени Антонина: отличается стремлением командовать, в христианстве самой уважаемой носительницей имени является мученица Антонина Никейская.