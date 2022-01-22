День ангела 22 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 22 января празднуют свой День Ангела.

22 января 2022 свои именины празднуют обладатели 5 имен: Захар, Петр, Павел, Филипп и Антонина.

Мужские имена 22 января

Захарий

Имя имеет древнееврейское происхождение и означает "Божья память". В детстве Захарий может часами играть в одиночестве в тихие и сосредоточенные игры. Отличается особенной заботой и внимательностью к окружающим людям и животным. Во взрослом возрасте Захарий остается человеком с большим сердцем. Часто помогает другим. Интересные факты об имени Захария: женится обычно довольно поздно, святым покровителем имени считается один из двенадцати малых пророков Захарий.

22 января свои именины празднуют Захарий, Петр, Павел, Филипп / pixabay.com

Петр

Пришло к нам из Древней Греции и означает гора. С детства Петр отличается особой храбростью, не подходит перед трудностями. Но нередко может не считаться с мнением других, поэтому у него часто бывают проблемы как в школе, так и дома. Во взрослом возрасте Петр трудолюбив, хорошо справляется со своими обязанностями, умеет организовывать людей. Этого человека можно назвать настоящим эстетом, он аккуратный и честный. Интересные факты об имени Петр: при выборе работы выберет ту, где нет внутренних ограничений, самый популярный православный святой с этим именем – один из апостолов Христа.

Павел

Имя в переводе с латинского означает "незначительный", "маленький". С детства Павел отличается непростым нравом. С одной стороны это чуткий ребенок, который с радостью будет помогать старшим. С другой — любит хвастаться, может быть слишком разговорчивым. С возрастом Павел становится меркантильным. Одной из основных черт характера является терпение. Он может долго стремиться к реализации своей мечты. Интересные факты об имени Павел: любит путешествовать, хотя и довольно домашний человек, среди христиан наиболее уважаемым носителем этого имени является апостол Павел.

Филипп

С греческого языка имя можно перевести как "любящий лошадей". В детстве Филипп отличается слабостью, растет неуравновешенным ребенком с уязвимым характером. Ему важно всегда оставаться на видном месте, ненавидя неудачи. Во взрослом возрасте сохраняет почти все свои черты характера. А такое становится изобретательным и капризным. В семейных отношениях щедр, но иногда не в меру ворчлив. Интересные факты об имени Филипп: ему не нравится все обыденное, самым известным среди христиан носителем этого имени является святой апостол Филипп.

Женские имена 22 января

22 января день ангела празднует Антонина / pixabay.com

Антонина

Есть две версии происхождения этого имени. По одному оно пришло к нам из Греции и значит "сражается". По другой - связано с другим греческим словом, которое переводится как "цветок". В детстве Антонина отличается отзывчивым, радушным и добрым характером. Для девочки несомненным авторитетом есть родители. Во взрослом возрасте остается хорошей женщиной, ведь считает: как будешь относиться к людям, так и они будут относиться к тебе. У нее много знакомых, она легко находит общий язык с людьми. Интересны факты об имени Антонина: отличается стремлением командовать, в христианстве самой уважаемой носительницей имени является мученица Антонина Никейская.