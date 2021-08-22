День ангела 23 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 23 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

23 августа отмечаются только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 23 августа празднуют: Афанасий, Вячеслав, Роман.

Мужские именины

Афанасий

Имя Афанасий имеет греческое происхождение и переводится как "бессмертный".

Взрослый Афанасий — это добрый и отзывчивый человек. Он умеет по-настоящему дружить, а его близкие ценят его заботу и внимание. Еще можно заметить, что Афанасий — сторонник "золотой середины»"во всем. Он умеет отдыхать, но не забывает и работать.

В работе Афанасия отличает надежность и аккуратность. Он ценит свой коллектив и довольно покладистый в отношениях с коллегами.

В семейных отношениях Афанасий — надежный и заботливый человек, замечательный папа и дедушка. Он настоящий семьянин и хозяин. Он очень любит своих родных, но особое внимание всегда уделяет жене. Даже дети для него на втором плане.

Вячеслав

Вячеслав — это мужское имя славянского (древнерусского) происхождения. Значение имени Вячеслав — "более славный".

В детстве Вячеслав хорошо учится, любит конструкторы и имеет тягу к порядку. Взрослому Вячеславу характерные консерватизм, доброта и некоторая простота. Он импульсивный, наделенный определенными лидерскими задатками, выбирает профессию, где нужно работать руками.

Семья не особо волнует Вячеслава. Человек с его характером трудно выдерживает момент притирки, а это ведет к частому разрыву отношений.

Роман

Роман от латинского слова означает "римский", "римлянин".

Роман не терпит в жизни единообразия. Он внезапно может прервать учебу в институте и пойти работать. Увлекшись чем-либо, он загорается и пытается увлечь своей затеей других. Первое время семейная жизнь серьезно будет затруднена его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на одном деле и довести его до конца. С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом. В семье Роман предпочитает быть лидером. Но без лишнего диктата. Он охотно помогает по хозяйству. Умеет развеселить окружающих.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку, следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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