День ангела 23 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 19 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 23 декабря празднуют: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Яков.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Анатолий

Это имя греческого происхождения и переводится как "восток", "восточный", "восходящий". Анатолий – волевой, упрямый мужчина с изменчивым характером. Он не любит проигрывать, одновременно может найти общий язык с кем-либо, особенно, если ему что-то нужно.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить всякую профессию.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения есть трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальны для него сферы точных наук и работа в области электроники.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый, и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Константин

Константин – это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится смелее и решительнее, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа – одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко добивается успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. У Константина прекрасная деловая интуиция, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малолетнего возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

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Петр

Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любви и дружбы.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев относит себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивы. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поругаться и трудно ужиться.

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Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефаноса и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан – это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе многие. Так же люди подмечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слова на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Яков

Яков – это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Иаков означает "следящий". У Якова выделяются такие характерные черты, как практичность и жесткий волевой характер. Он довольно приземленный человек, не склонный летать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Иаков любит стабильность, в то же время он коммуникабельный и веселый человек, умеющий радоваться жизни. Иаков стремится к материальному благополучию, но не будет совершать позорные поступки ради успеха.

Женские именины

Ангелина

Самой популярной гипотезой является то, что имя Ангелина происходит от греческого языка и переводится как "вестник" или "посланник". Ангелина – своенравная и довольно тяжелая в общении. Отношения с коллегами у Ангелины строятся тяжело. Ее характер и на работе не дает ему покоя. Однако свойственные ей упорство и умение стоять на своем, могут принести успех в карьере.

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "расположение". Анна слишком хороша, что в современном мире может мешать в жизни. Она трудолюбива и ответственна, любит беспокоиться о родных и близких.

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Евдокия

Имя Евдокия появилось в Византии, образовалось оно от слова "эудокиа", что в переводе с древнегреческого языка означает "благодарность", "хорошее желание", "благоволение". Девушки с этим именем красивы и имеют стройную фигуру, притягивают взгляды мужчин. Евдокия ухаживает за своей внешностью, постоянно в курсе модных тенденций. Наделенная гордостью и высокомерием, не выносит критических замечаний, по внутреннему составу чувствительная и уязвимая девушка. Она доверяет тем, кто ей дорог. Евдокия – общительна и откровенна, умеет понимать шутки. Женщина с этим именем — энергичная и жесткая и способная достичь многого в своей профессии.

Текля

В переводе с древнегреческого языка означает имя Фекла означает "слава Божия". На первый взгляд, Текля может показаться несколько эксцентричной. Безопасность, стабильность и комфорт в общении очень важны для нее, у нее тревожный характер, она быстро устает от обыденной рутины, но вывести ее из спокойного состояния очень сложно. Умение спокойно смотреть на многие вещи, не бросаться сломя голову в авантюры — одна из черт характера Текли.

Татьяна

В имени Татьяна древнегреческое происхождение. Оно берет начало от слова tatteo, которое в переводе означает "устраивать", "велия", "поставлена". Есть также латинская версия происхождения. В старом Риме было распространено мужское имя Татиан. Считается, что Татьяна – его женская форма. У Татьяны удивительно сильная интуиция, люди доверяют ее предчувствиям. Она легка в общении, умеет очаровать собеседника. Отличается сильной волей, практически не поддается чужому влиянию, верит в свои способности и силы. Она смелая, искренняя и имеет прекрасное чувство юмора. Татьяна – прирожденный руководитель. Она может организовать работу хоть какого коллектива. Но более комфортно все же чувствует себя в творческой сфере.

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