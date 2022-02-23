День ангела 23 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 23 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

23 февраля 2022 свои именины празднуют обладатели 15 имен: Аркадий, Антон, Геннадий, Василий, Григорий, Герман, Лука, Иван, Петр, Марк, Семен, Прохор, Галина, Анна, Валентина.

Мужские имена 23 февраля

Аркадий

Греческое имя, означающее "блаженный". В детстве Аркадий всеобщий любимец, который всегда придет на помощь. Во взрослом возрасте становится общительным, способным сгладить хоть какой конфликт. Интересные факты об имени Аркадий: главное в его жизни семья.

Антон

В переводе с древнеримского "достойный похвалы". В детстве Антон честный и общительный мальчик, отличающийся обостренным чувством справедливости. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым. Интересные факты об имени Антон: всегда добивается значительных карьерных высот.

Геннадий

Происходит из древнегреческого слова, что переводится как "благородный". В детстве Геннадий внимательный и послушный мальчик. Во взрослом возрасте становится самодовольным, хочет выделяться из толпы. Интересные факты об имени Геннадий: уязвим, поэтому на замечания часто реагирует болезненно.

Василий

Древнегреческое имя, означающее "царь". В детстве Василий любит проводить свободное время в одиночестве. Во взрослом возрасте становится очень приятным в общении, хороший друг. Интересные факты об имени Василий: умеет вести себя с женщинами.

23 февраля именины празднуют Аркадий, Антон, Василий, Геннадий, Григорий, Герман, Лука,Иван / pixabay.com

Григорий

Происходит из Древней Греции и переводится как "бдительный". В детстве Григорий очень чувствителен мальчик, которого легко ранить словом. Во взрослом возрасте становится всесторонне развитой личностью. Интересные факты об имени Григорий: тщательно и долго ищет вторую половинку.

Герман

Появилось имя в Древнем Риме и означает "настоящий". В детстве Герман очень активный мальчик, часто бывает раздражительным. Во взрослом возрасте становится скептиком и прагматиком. Интересны факты об имени Герман: его нельзя назвать карьеристом, ведь он выбирает творческие профессии.

Лука

Имя имеет греческие корни и переводится как свет. В детстве Лука очень серьезный мальчик, любящий учиться. Во взрослом возрасте становится излишне эмоциональным. Интересные факты об имени Лука: часто бывает интровертом.

Иван

С древнеиудейского языка имя переводится как "подарок Божий". В детстве Иван спокоен мальчик, который никогда не приносит родителям проблем. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, любит физический труд. Интересные факты об имени Иван: неторопливый и добропорядочный.

23 февраля день ангела празднуют Петр, Марк, Семен, Прохор / pixabay.com

Петр

Имя пришло из Древней Греции и означает "жесткий". В детстве Петр приятный и нежный в общении мальчик. Во взрослом возрасте может стать несколько авторитарным. Интересные факты по имени Петр: жаждет признания и восхищения.

Марк

Происходит от латинского слова, которое переводится как молоток. Растет очень сложным ребенком, отстаивающим свое мнение. Во взрослом возрасте становится эгоистичным, часто отличающимся самолюбием. Интересные факты об имени Марк: особенно относится к семье.

Семен

Древнееврейское имя, означающее "Господь услышал". В детстве Семен отличается достаточно развитой интуицией, его тяжело обмануть. Во взрослом возрасте становится любознательным, не выносит бездействия. Интересные факты об имени Семен: к людям всегда добр и внимателен.

Прохор

Происходит из Древней Греции и переводится как "быть впереди хора". В детстве Прохор раздражителен, но обворожителен и легко общается со сверстниками. Во взрослом возрасте становится ленивым. Интересные факты об имени Прохор: умеет управлять своими эмоциями.

Женские имена 23 февраля

Галина

Пришло к нам из древнегреческого языка и означает "спокойствие". В детстве Галина послушная девочка хорошо учится. Во взрослом возрасте становится очень трудолюбивым, за что его ценят на работе. Интересные факты об имени Галина: к любому делу подходит с особой ответственностью.

23 февраля именины празднуют Галина, Анна, Валентина / pixabay.com

Анна

С греческого имени можно перевести как "расположение". В детстве Анна ласкова, мила и очень добра. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой женщиной, которая способна многого добиться в карьере. Интересные факты об имени Анна: ей обязательно нужно кому-то помогать.

Валентина

Имя пришло из Древнего Рима и означает "животный". В детстве Валентина добрая и подвижная девочка. Во взрослом возрасте становится серьезным и собранным. Интересные факты об имени Валентина: упрямая и самоуверенная.

Читайте также: