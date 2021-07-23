День Ангела 23 июля: кого сегодня поздравлять с днем рождения

День Ангела 23 июля: кого сегодня поздравлять с днем рождения

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 23 июля, празднуют: Антон, Георгий, Даниил, Степан, Роман.

Мужские именины

Антон

Имя в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой".

Антон хороший, ласковый и мечтательный ребенок. Он хорошо играет с другими детьми, а немного повзрослев Антон очень серьезно относится к дружбе. Он продолжает общаться с друзьями детства и в взрослом возрасте.

В обучении Антон не хватает звезд, но при желании легко справляется с любой образовательной программой. В работе Антон однолюб. Привыкнув к одному рабочему месту, он не будет даже делать попыток найти что-то другое.

В юности Антон склонен к быстрым и пылким отношениям, однако в семье он постоянен и надежен. Выбрав девушку на роль жены, а не просто подруги, Антон обеспечит ту "стену", в которой будет спокойно в любых жизненных неурядицах. К детям относится с любовью и с радостью проводит с ними время.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец".

В детстве Георгий держится несколько в стороне от своих сверстников. Умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу.

В целом он дружелюбен к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо. Единственное, что он не способен перенести — это обман. Георгий любит веселые компании и вечеринки.

Известный украинский деятель грузинского происхождения с этим именем и оппозиционной журналист Георгий Гонгадзе. Был основателем и первым главным редактором интернет-газеты "Украинская правда".

Убийство Гонгадзе вызвало широкий резонанс в Украине и за ее пределами, особенно после "кассетного скандала", и считается одним из самых громких уголовных дел современной Украины. По самой распространенной версии, к захвату и убийству журналиста причастны высокопоставленные чиновники, приближенные непосредственно к Леониду Кучме, который якобы лично отдавал приказы о похищении Гонгадзе.

Георгий Гонгадзе / УНІАН

Даниил

Даниил — спокойный и добрый мальчик. Характером больше похож на мать. Мало болеет и любит подвижные игры. Общительный, постоянно окружен друзьями. Он не выносит лжи, может даже вспылить, но тут же быстро отходит и зла долго не помнит. Рожденные зимой Даниилы всегда талантливы и многое достигают в жизни.

Даниил может освоить самые разнообразные профессии: быть инженером, художником, предпринимателем, поваром, водителем, строителем.

Первый брак не всегда складывается удачно. Любит детей и проводить время на даче или на природе. Может увлекаться рыбалкой или охотой.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок".

Маленький Степа веселый и непоседливый мальчишка. Он активный, легко знакомится со сверстниками, часто даже становится их лидером. Мальчик умеет производить приятное впечатление на взрослых. Родителям может наносить хлопот своим неугомонным характером, а учителя будут его опасаться за наблюдательность и острые замечания, которые он делает, когда замечает ошибки взрослых.

Степан может выбрать профессию, связанную с творческим направлением. Он будет хорошим художником, модельером, архитектором. У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо себя чувствует в женском обществе.

В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности. Возможен развод и новый брак. Детьми занимается время от времени, перекладывая все заботы, связанные с их воспитанием, на жену.

Одним из самых известных Степанов в Украине был и остается украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века Степан Бандера.

Степан Бандера

Роман

Роман от латинского слова означает "римский", "римлянин".

В детстве Роман часто болеет, возможны даже нежелательные осложнения, поэтому родителям необходимо следить за здоровьем мальчика. В связи с частыми пропусками занятий у Романа могут неважно идти дела в школе, здесь тоже ему может потребоваться помощь.

Роман не терпит в жизни однообразия. Он внезапно может прервать учебу в институте и пойти работать. Увлекшись чем-либо, он загорается и пытается увлечь своей затеей других.

Первое время семейная жизнь серьезно будет затруднена его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на одном деле и довести его до конца.

С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом. В семье Роман предпочитает быть лидером. Но без лишнего диктата. Он охотно помогает по хозяйству. Умеет развеселить окружающих.

Известным украинцем названным этим именем был Роман Шухевич (1907-1950) — украинский политический и общественный деятель, главный командир Украинской повстанческой армии, борец за независимость Украины в XX веке.

Роман Шухевич / ТСН.ua

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку, следуя традициям, стоит прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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