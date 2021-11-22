День ангела 23 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 13 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 23 ноября отмечают: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Петр.

Мужские именины

Борис

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "тот, кто защищает людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда усердно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты, как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

К сожалению, точная этимология имени Бориса неизвестна. Если считать, что это краткая форма имени Борислав, то оно имеет значение "добивший славу в борьбе" или "славный борец". Борис – смелый, упорный и активный мужчина. На работе обязательно будут востребованы сильные черты его характера. У него отличная интуиция и умеет работать в команде. О семье Борис долго даже не задумывается. Если Борис рано женился, то жене придется терпеть все его приключения.

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Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В общем, он дружелюбный к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Денис

Имя Денис – это одна из форм имени Дионисий, с древнегреческого переводится как "посвящённый Дионису". Денис – веселый и общительный мужчина. Он склонен к аналитической работе, совсем не исключающей прекрасное воображение. Он может легко работать как в театре, так и в банковском аналитике. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в обычной компании. У компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время.

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Ефрем

Имя Ефрем происходит от древнееврейского имени Ефрайим, что в переводе означает "плодотворный". Ефрем носит несколько мрачный и замкнутый характер. Однако с годами эти качества переходят в воздержание. К любому делу Ефрем относится серьезно и ответственно. В целом он имеет взрывной темперамент, поэтому от мужчин с этим именем не стоит ждать покоя и уравновешенность. Ответственность, с которой Ефрем относится к работе, в какой-то мере препятствует его личной жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Константин

Константин – это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится смелее и решительнее, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа – это одна из важнейших сфер его жизни. Он легко добивается успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. У Константина прекрасная деловая интуиция, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малолетнего возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Петр

Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно выделить его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальную любовь и дружбу.

Женские именины

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "расположение". Анна слишком хороша, что в современном мире может мешать в жизни. Она трудолюбива и ответственна, любит беспокоиться о родных и близких.

Ольга

Считается, что имя происходит от скандинавского Helga и переводится как "праздники". Носительницы имени Ольга характеризуются сильным и волевым характером. Они упорны и трудолюбивы. Впрочем, на работе у Ольги часто успехи совмещаются с провалами. Он не всегда может найти общий язык с людьми и работать в команде.

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