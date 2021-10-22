День ангела 23 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечаются только мужские именины.
День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.
День ангела (именины) 23 октября празднуют: Андрей, Василий, Иннокентий.
Мужские именины
Андрей
Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея — импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о сделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.
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Василий
Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.
Иннокентий
Это имя пришло к нам из Византии и переводится как "невиновный". Характер у Иннокентия покладистый, замкнутый, он обычно домосед, аккуратный и немножко брезгливый, хороший дипломат и любитель животных. В раннем детстве часто болеют. Они очень скромны и продвигаются к цели медленно, трудно сходятся и так же нелегко расстаются с людьми, могут работать в искусстве, и на производстве, могут быть церковнослужителями.
Женские именины
Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.
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