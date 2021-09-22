День ангела 23 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 23 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 12 имен.

День ангела — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 23 сентября празднуют: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

Мужские именины

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея — импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о сделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Гавриил

В переводе с древнееврейского — божественный воин. В Библии Гавриил — ангел, что, согласно "Евангелию от Луки", сообщил священнику Захарию о рождении Иисуса. Эти мужчины — лидеры. Владеют иностранными языками. Рационалисты. Они всегда поступают взвешенно, обдумывая каждый шаг. Не поддаются влиянию, могут выслушать совет, но сделают по-своему. Гавриил имеет хорошую интуицию, коммуникабельны, им присущи и карьеристские рассуждения, и они нередко достигают успехов в жизни, преодолевают препятствия и не останавливаются перед трудностями в делах и работе.

Глеб

Лингвисты утверждают, что имя Глеб происходит от древнескандинавского языка и в переводе означет "наследник бога". В детстве Глеб отличается серьезностью и смелостью. Впрочем, во время игр он абсолютно обычный ребенок. В целом мальчик растет веселым и добрым ребенком. Во взрослом возрасте он такой же серьезный и спокойный. Глеб не любит поспешных решений. Иногда может создаваться впечатление, что Глеб нелюдимый и даже мрачный, но это совсем не так. Он очень ответственный человек, а потому не любит пустых слов.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения является трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальные для него сферы – точные науки и работа в области электроники.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван с неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет прекрасную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстной, но ревнив.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим его людям, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любви и дружбе.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушающий", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему присуща в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

Женские именины

Татьяна

У имени Татьяна древнегреческое происхождение. Оно берет начало от слова tatteo, которое в переводе означает "обустраивать", "и, что велит", "поставлена". Существует также латинская версия происхождения. В Древнем Риме было распространено мужское имя Татиан. Считается, что Татьяна — его женская форма.

У Татьяны удивительно сильная интуиция, люди доверяют ее предчувствию. Она легка в общении, умеет очаровать собеседника. Отличается сильной волей, практически не поддается чужому влиянию, верит в свои способности и силы. Она смелая, искренняя и имеет прекрасное чувство юмора. Таня — прирожденный руководитель. Она может организовать работу любого коллектива. Но комфортнее все же чувствует себя в творческой сфере.

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