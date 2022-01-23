День ангела 23 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, 23 января празднующих свой День Ангела.

23 января 2022 свои именины празднуют обладатели 6 имен: Павел, Макар, Анатолий, Григорий, Петр и Арсения.

Мужские имена 23 января

Павел

В переводе с латыни это имя означает "младший". В Древнем Риме сыновей часто называли именем отца, добавляя к нему приставку "paulus". В детстве Павел растет любознательным и послушным. Он внимателен к своим близким, не боится брать на себя ответственность. Во взрослом возрасте Павел становится неразговорчивым и часто находится в своих мыслях, не замечая вокруг ничего. Может стать настоящим другом и умеет хранить секреты. Интересны факты об имени Павел: в христианстве наиболее почитаемым покровителем считается святой апостол Павел.

Макар

Греческое имя, означающее "счастливый", "блаженный". С детства мальчик может отличаться слабым здоровьем и неуверенностью в себе. Макару важна поддержка родителей. Проявляет особый интерес к танцам и спорту. Во взрослом возрасте становится достаточно стеснительным и уравновешенным мужчиной. Ему больше нравится размеренная жизнь, потому он не любит выделяться. Главными недостатками Макара можно назвать ленивость и обидчивость. Интересные факты об имени Макар: на работе не любит слишком стараться, но всегда работает на совесть, это хороший семьянин и отец.

Анатолий

Этим именем греки называли всех жителей Анатолии. С греческого можно перевести как "восток". В детстве Анатолий часто находится под влиянием матери. Бывает застенчивым и замкнутым в себе. Любит читать приключенческие романы и воображать себя на месте главных героев. Во взрослом возрасте Анатолий очень справедлив, никогда не обидит близких и знакомых. Благодаря уравновешенности и рассудительности умеет завоевывать доверие женщин. Интересные факты об имени Анатолий: он хороший работник, но редко зарабатывает большие деньги, на Руси появилось вместе с христианством.

23 января своим именины празднуют Павел, Макар, Анатолий, Григорий, Петр / pixabay.com

Григорий

Имя пришло к нам из Древней Греции и означает "бдительный". С детства Григорий отличается чувствительностью, поэтому его легко обидеть словом или делом. Но умеет находить выход из любой ситуации благодаря неуемному оптимизму. Во взрослом возрасте Григорий становится всесторонне развитой личностью, потому может построить карьеру в разных областях: в спорте, точных науках, творчестве. Интересные факты об имени Григорий: этот мужчина любит ухаживать за собой, поэтому всегда ищет такую ​​же девушку.

Петр

Впервые имя появилось в Древней Греции и означает "скалу", "камень". Еще в раннем детстве Петр отличается особой смелостью, хотя иногда может вести себя авторитарно по отношению к сверстникам. Во взрослом возрасте Петр становится одновременно нежным, темпераментным и алчным мужчиной. Это неплохой организатор, легко переживающий неудачи и двигающийся дальше. Интересны факты об имени Петр: мужчина обладает такими чертами характера как вспыльчивость, прямолинейность, откровенность.

Женские имена 23 января

23 января свой день ангела празднует Арсения / pixabay.com

Арсения

Родина имени Древняя Греция, которое в переводе означает "мужественная", "зрелая". В нашей стране популярнее мужское имя Арсений. С детства девочка сильно отличается от своих сверстников. Она имеет очень сильную положительную энергетику, а также жесткий характер, сильный дух и стремление самостоятельно преодолевать любые препятствия на пути. Во взрослом возрасте Арсения может стать замкнутой в себе и эгоистичной. Носительницы этого имени часто выбирают профессии, связанные с творчеством: фотография, модельер, художница. Интересны факты об имени Арсения: может стать поистине бесценной в рабочем коллективе, но в семейных отношениях часто терпит неудачу.