День ангела 24 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 24 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

24 августа именины отмечают носители семерых имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 24 августа празднуют: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Федор.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен.

В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский".

Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Василия не назовешь образцовым мужем, но вот чего у него не отнять, так это заботу о материальном благополучии семьи. Он часто исчезает на работе, а его отношения с друзьями нередко становятся поводом ссор в семье. Часто Василий меняется с появлением детей и это несколько снимает напряженность в отношениях.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастливый".

Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал, что, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Макар любит работать и получает истинное удовольствие от работы. Больше склонен к работе руками или связанной с техникой.

Если говорить о семье, то Макар — прекрасный семьянин и отец. Он, правда, может избаловать детей, так что на мать ложится большая ответственность за воспитание. Макар — совершенно не конфликтный и умеет находить компромиссы. Если в общении с другими людьми он может быть слишком серьезный, то дома — более жизнерадостный и веселый.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а пошло оно от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой".

Максим — это уверенный человек, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благосостояния. Максим — коммуникабельный и умеет подать себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с его успехами в точных науках. Он обычно выбирает технические специальности. Максим в семье — замечательный исполнитель, который хочет считать себя при этом лидером.

Марк

Существует несколько теорий происхождения имени Марк. Если считать, что оно происходит от латинского слова Marcus, то в переводе означает "молоток". Молоток символизирует силу и устойчивость. К тому же, молот в Риме один из видов оружия, который используемых в гладиаторских боях.

Вторая теория — это происхождение имени Марк от имени римского бога войны Марса. Значение имени Марк в этом случае не имеет точного простого перевода, а представляет собой перенос эпитетов Марса на Марка. Это сила, мужество и воинственность в одном лице. Марку присущи такие черты характера как эгоизм и самолюбие. При этом его мужество, сильная воля и прагматизм находят полезные жизненные применения.

Работа для Марка — это одно из важнейших мест удовлетворения своего "эго". Марк честолюбив и стремится достичь успеха в своей работе. Семья Марка — это дело особое. Ему нужна женщина, для которой человек всегда прав. Он хочет видеть рядом с собой послушную и достаточно тихую женщину. С учетом определенной скрытности характера, вход во внутренний мир Марка будет закрыт даже для жены. Он настоящий хозяин дома и любит порядок.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий".

Во взрослом возрасте Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической области, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в сочинительстве или журналистике.

Федор — очень заботливый к своей семье. Обычно он замечательный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Женские именины

Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая".

Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

В работе Мария может долго искать себе дело по душе, еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ней. В то же время, Машу можно назвать карьеристкой, она трудолюбивая и очень честная.

Главное в жизни Марии — это семья. Она создает семью довольно поздно, но это позволяет ей совершить этот поступок вполне осознанно и взвешенно. Очень любит своих детей, а так же обожает семейные вечера.

Читайте также: День ангела 23 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку