День ангела 24 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 24 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 24 декабря празднуют: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай, Петр, Терентий.

Мужские именины

Викентий

Имя Викентий происходит из латинского языка и в переводе означает "победитель". Викентий – открытый, добрый и прямолинейный человек. Он всегда готов выслушать другого и дать добрый совет. Он спокоен и размерен, организован и эрудирован, не любит усложнять события и смотреть на ситуацию с пессимистической точки зрения. Его действия понятны и приемлемы для окружающих, оценка ситуации всегда логична. Викентий не любит заниматься делами, не приносящими пользы, но именно свобода действий и отсутствие ограничений определяют интерес и степень его привлечения к делам.

Данило

В переводе с древнееврейского имени Даниил означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья". Данило – спокойный и добрый мальчик. По характеру больше похож на мать. Мало болеет и любит подвижные игры. Общительный, постоянно окруженный друзьями. Он не выносит лжи, может даже разозлиться, но сразу быстро уходит и зла долго не помнит. Родившиеся зимой Данилы всегда талантливы и многое достигают в жизни.

Емельян

Имя Емельян в переводе с древнегреческого означает "льстивый", "приятный в слове". Емельян — постоянный и принципиальный. Он очень упрям, порой это приносит ему вред. Емельян не любит спешки, суеты, заранее планирует все свои дела. Он предпочитает иметь нескольких знакомых, одного-двух лучших друзей, и изредка, когда состав "приближенных" меняется.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Леонтий

В переводе с древнегреческого имени Леонтий означает "львиный". С детства Леонтий упрям, хотя у родителей с ними нет особых проблем. В общении довольно трудный, выбирая себе друзей, преследует определенную выгоду. Жадный, не лишенный карьеризма, к людям относится с высокомерием. Очень похож на мать. Осваивает самые разные профессии: столяра и врача, администратора и следователя, программиста и педагога, механика и артиста. Леонтий преуспевает у женщин и сам уделяет им повышенное внимание.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Петр

Петр – это имя греческого происхождения, и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Терентий

Имя Терентий происходит из Византии и в переводе с латыни оно означает "изощренный". Терентий может производить впечатление доброго и открытого человека. Со своими настоящими друзьями он честен и щедр. Мучительно чувствителен к проявлению несправедливости со стороны окружающих. Хотя сам может проявлять корысть и заводить "дружеские" связи с людьми, занимающими видное положение в обществе. Он никогда не скажет в лицо все то, что думает о человеке, боясь потерять его расположение к себе.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие дни рождения ребенка дни.

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