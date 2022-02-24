День ангела 24 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 24 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

24 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 5 имен: Гавриил, Всеволод, Егор, Дмитрий, Захар.

Мужские имена 24 февраля

Гавриил

Древнеарамейское имя, означающее Бог моя сила. В детстве Гавриил производит впечатление замкнутого в себе мальчика. Он достаточно серьезный и имеет слабую нервную систему. Во взрослом возрасте становится упорным, коммуникабельным и амбициозным мужчиной. Интересные факты об имени Гавриил: не умеет показывать собеседнику своих эмоций.

Всеволод

Пришло к нам со славянского языка и переводится как "владыка". В детстве Всеволод талантлив и упорен. Иногда может использовать для достижения своих целей не совсем честные методы. Во взрослом возрасте становится общительным, трудолюбивым. Интересные факты об имени Всеволод: в семье стремятся стать лидером.

Егор

Фонетический вариант имени Григорий, переводится с древнегреческого как "земледелец". В детстве Егор старательный и трудолюбивый. Преуспевает во многих сферах деятельности. Во взрослом возрасте становится искренним, имеет аналитический склад ума. Интересные факты об имени Егор: ​​не способен на измену или обман.

24 февраля день ангела празднуют Гавриил, Всеволод, Егор, Дмитрий и Захар / Pexels

Дмитрий

Древнегреческое имя, означающее "посвящённый богине Деметре". В детстве Дмитрий подвижен, иногда непослушный мальчик. За озорным сыном бывает трудно следить. Во взрослом возрасте становится более спокойным и уравновешенным. Ему тяжело реализоваться в жизни. Интересные факты об имени Дмитрий: активно отстаивает свое мнение.

Захар

Имя древнееврейское, переводится как Бог вспомнил. В детстве Захар спокоен мальчик, который может часами сидеть наедине и собирать конструктор. Его особенной страстью считается техника. Во взрослом возрасте становится хорошим мужчиной со слишком широкой натурой. Интересные факты об имени Захара: любит приглашать к себе в гости не только друзей, но и малознакомых людей.

Женские имена 24 февраля

24 февраля именины празднуют только мужчины.