День Ангела 24 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

День Ангела 24 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела сегодня празднуют Аркадий, Лев, Елена, Илона, Ольга.

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 24 июля, празднуют: Аркадий, Лев, Елена, Илона, Ольга.

Мужские именины

Аркадий

Имя Аркадий происходит от греческого слова "аркадос", что означает жителя Аркадии (регион Древней Греции).

В детстве для родителей Аркадий самая большая радость в семье. Он общителен, способен сгладить и погасить конфликт в коллективе, обязательный и всегда старается выполнить обещанное.

Аркадий верен в браке, и семья — главное в его жизни. Ссоры в семье — редкость. Он любит проводить время с маленькими детьми. Ради семьи Аркадий пожертвует карьерой и работой, которые будут отнимать у него время в ущерб отношениям с близкими.

Лев

Имя происходит от латинского слова "лео", что означает "лев".

В детстве Лев спокойный и даже несколько флегматичный мальчик. Он не плачет по мелочам, но если его сильно обидят, то рыдания будут безутешными. В среде своих сверстников не задирается, но сдачи дать может любому.

Во взрослом возрасте настойчиво добивается поставленной цели. Если обещает что-то сделать, то прилагает все усилия, чтобы сдержать данное слово. В характере преобладают доброта и душевность. Благодаря своим личным качествам со временем занимает неплохое положение в обществе. Лев с особым вниманием относится к слабым и беззащитным, он всегда готов прийти на помощь детям, больным.

В женщинах Лев больше всего ценит верность и доброту. Любит играть с детьми в подвижные игры.

Вспомним сегодня известного украинского политического и общественного деятеля, советского диссидента Левка Лукьяненко (1928-2018). Он был борцом за независимость Украины в ХХ веке. Соучредитель Украинской Хельсинской Группы. Народный депутат Украины. Герой Украины. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года. Провел 25 лет в тюрьме и в ссылке.

УНИАН

Женские именины

Илона

Некоторые лингвисты утверждают, что имя Илона имеет венгерское происхождение и означает "солнечный свет" или "солнечный луч".

В детстве Илона послушная и скромная девочка. Она застенчивая и немного замкнутая. Илона творчески одаренная девочка, что может даже пригодиться ей в жизни. Она будет с удовольствием ходить в кружок рисования или заниматься гончарным мастерством.

Для Илоны характерны такие черты, как эмоциональность, общительность, у нее сильно развита эмпатия. При этом Илона умеет держать свои эмоции под контролем. Еще она медлительная и все делает не спеша.

Работа Илоны часто связана с творческим направлением. В зависимости от предпочтений в детском возрасте, Илона часто дальше идет тем же путем. Может достичь успехов в дизайне интерьеров, косметологии и парикмахерском искусстве.

В семейных отношениях Илона долгое время борется с мужем за место лидера в семье. Однако, уступив право лидерства мужчине, станет прекрасной хозяйкой, прекрасной женой и мамой.

Елена

Одной из теорий считается происхождение имени Елена от имени греческого бога Гелиоса. Так же считается, что имя Елена переводится как "солнечный свет" или "солнечный луч".

Маленькая Елена любит сказки. Среди детей держится обособленно, живет своим внутренним миром. Очень доверчива, но если кто воспользуется этим качеством и обманет ее, то Елена непременно накажет обманщика, проявив при этом незаурядную изобретательность.

Легко увлекается каким-либо делом. Пытается вязать, шить, вышивать. Характером больше похожа на отца. В юности производит впечатление замкнутой и застенчивой, но при более близком знакомстве можно увидеть в ней жизнерадостную, эмоциональную натуру с богатой фантазией. Наибольших успехов Елена добивается в профессиях, где требуется умение общаться с людьми.

В отношениях Елена ждет полной самоотдачи, болезненно относится к тому, что отнимает у нее мужа — друзьям, работе, увлечениям. Поглощенная своими душевными переживаниями, равнодушна к бытовым проблемам. В семье создает атмосферу мира и покоя. Домоседка и заботливая мать.

Ольга

Считается, что имя происходит от скандинавского Hélga и переводится как "святая".

В детстве Оля серьезная и вдумчивая девочка. Она очень болезненно переживает нанесенные ей обиды, может заплакать после безобидного замечания. Не лишена упрямства, может долго отрицать свою вину, ни в коем случае не попросит прощения.

Носительницы имени Ольга характеризуются сильным и волевым характером. Они настойчивы и трудолюбивы. Впрочем, на работе у Ольги часто успехи пересекаются с провалами. Она не всегда может найти общий язык с людьми и работать в команде.

В семье Ольга прекрасная жена и мать. Очень любит детей и мужа, замечательная хозяйка. К лидерству в семье не склонна, но выбирает несколько дел, в которых последнее слово всегда за ней. Это может быть любое направление семейной жизни, например, куда поехать отдыхать.

Известная украинка названная этим именем — Ольга Кобылянская. Украинская модернистская писательница, ранняя участница женского движения на Буковине. Мастер драматической повести и рассказов на темы притеснения украинских женщин, кризисного положения села. Поднимала вопрос этики и нравственного совершенства человека в условиях насилия и социальной несправедливости. Соратница Леси Украинский и Наталии Кобринской.

uk.wikipedia

Читайте также: День Ангела 23 июля: кого сегодня поздравлять с днем рождения

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку