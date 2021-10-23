День ангела 24 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 11 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 24 октября празднуют: Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаак, Лев, Макар, Моисей, Филипп.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничено. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Анатолий

Это имя греческого происхождения и переводится как "восток", "восточный", "восход солнца". Анатолий — волевой, упрямый человек с переменчивым характером. Он не любит проигрывать одновременно может найти общий язык с кем угодно, особенно, если ему что-то нужно.

Антон

Имя в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой". Антон очень серьезно относится к дружбе. Он продолжает общаться с друзьями детства и во взрослом возрасте. В обучении Антон не хватает звезд, но при желании легко справляется с любой образовательной программы. В работе Антон — однолюб. Привыкнув к одному рабочему месту, он не будет даже делать попыток найти что-то другое. В юности Антон склонен к быстрым и пылких отношений, однако в семье он постоянный и надежный.

Иларион

Иларион — это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный". Взрослый Иларион так же, как и в детском возрасте все застенчивый и нерешительный. Он закрыт человек, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени — "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит". Из Иосифа вырастают добрые, чистосердечные люди, отзывчивые на любую беду, всегда готовые прийти на помощь тем, кто нуждается. Они хорошие мужья и отцы.

Исаак

Имя Исаак происходит от древнееврейского языка и переводится как "он засмеялся". Исаак — уравновешенный и тактичный. Он всегда держит себя в руках и не выплескивает свои эмоции наружу. На окружающий мир человек смотрит очень объективно, редко проявляет интерес. Исаак имеет хорошую память и обладает глубоким интеллектом, поэтому мыслит глобально. Исаак имеет сильную волю, но проявляет ее только в случае крайней необходимости.

Лев

Лев — это мужское имя с невыясненной этимологией. Оно может происходить как от латинского слова "Leo", так и от греческого слова "Λέων". В обоих случаях имя Лев означает "лев". Владельца имени Лев отличают такие черты, как смелость, терпение, надежность и последовательность. Эти сочетания характера делают Льва прекрасным другом и сложным врагом. Он достаточно строго смотрит на мир и окружающих его людей. Лев очень ответственный человек. Его надежность становится легендой между его знакомых, ведь он действительно делает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастлив". Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал, что, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Моисей

Существует несколько версий происхождения имени Моисей. Первый вариант — библейский, и в переводе с еврейского языка оно означает "извлеченный из воды". Если считать, что это имя происходит из древнего Египта, тогда оно переводится как "дитя". Мужчинам с именем Моисей свойственны такие черты характера, как прямолинейность, честность, справедливость, резкость, самоуверенность, обидчивость, лидерство, непредсказуемость, трудолюбие и настойчивость.

Филипп

Филипп — это имя греческого происхождения. Считается, что наиболее точное значение имени Филипп — "любящий лошадей". Филипп — сдержанный человек, он умеет себя показать с лучшей стороны и занимает высокое положение в обществе. Ради места под солнцем он готов хитрить и обманывать, но обычно он пытается делать это тайно. Его общительный характер привлекает много людей, так что у Филиппа много товарищей. Для удачного семейной жизни Филиппу нужна спокойная и терпеливая жена.

Женские именины

Зинаида

Самой популярной является версия греческого происхождения имени. Согласно ей имя Зинаида означает "из рода Зевса". Также существует теория, что это имя происходит от латинского слова sinus, что в переводе означает "заботливая". Зинаида импульсивная и склонна к неожиданным поступкам. Зинаида пользуется популярностью, ведь она очень неординарный человек. Она часто делает те поступки, о которых все мечтают, но боятся последствий. У нее широкий круг общения, но друзей немного. Она не любит пускать посторонних в свой внутренний мир. Стоит отметить, что Зинаида очень надежный и преданный друг. На нее можно положиться даже в самой сложной ситуации.

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