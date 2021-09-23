День ангела 24 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 9 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 24 сентября празднуют: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.

Мужские именины

Виктор

Лингвисты утверждают, что имя Виктор имеет происхождение от римских родовых имен Victor, Victorinus и Victorianus. Они, в свою очередь, происходят от латинского слова victor, что в переводе означает "победитель". Виктор — импульсивный человек. Он может быть чрезмерно самовлюбленным, что влияет на его отношения с окружающими. В то же время у Виктора широкий кругозор, и человек с этим именем во время общения часто производит приятное первое впечатление. Этим он нередко и пользуется. Виктор может удачно работать в различных профессиях.

Герман

Имя Герман имеет латинское происхождение и в переводе имеет значение "близкий" и "родной". Если считать, что это имя имеет давнегерманское происхождение, тогда оно переводится, как "воинственный" или просто "воин". Герман — смелый, волевой и целеустремленный человек. Он притягивает к себе людей и имеет лидерские способности. Герман прекрасно понимает психологию людей и успешно этим пользуется. Он часто становится руководителем достаточно высокого ранга. В семейных отношениях Герман также обязательно занимает место лидера. Жену ищет уступающую, полностью и безоговорочно принимающую его лидерство.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвященный богине Деметре". Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума человек. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Лев

Лев — это мужское имя с невыясненной этимологией. Оно может происходить как от латинского слова "Leo", так и от греческого слова "Λέων". В обоих случаях имя Лев означает "лев". Владельца имени Лев отличают такие черты, как смелость, терпение, надежность и последовательность. Эти сочетания характера делают Льва прекрасным другом и сложным врагом. Он достаточно строго смотрит на мир и окружающих его людей. Лев — очень ответственный человек. Его надежность становится легендой между его знакомых, ведь он действительно делает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Роман

Роман от латинского слова означает "римский", "римлянин". Роман не терпит в жизни однообразия. Он внезапно может прервать учебу в институте и пойти работать. Увлекшись чем-либо, он загорается и пытается увлечь своей затеей других. Первое время семейная жизнь серьезно будет затруднена его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на одном деле и довести его до конца. С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени тяжелая, поскольку сам род Сергиев относит себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивые. Их можно зацепить даже наименьшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться.

Женские именины

Евдокия

Имя Евдокия появилось в Византии, образовалось оно от слова "эудокиа", что в переводе с древнегреческого языка означает "благодарность", "доброе желание", "благоволение". Девушки с этим именем красивы и имеют стройную фигуру, притягивают взгляды мужчин. Евдокия ухаживает за своей внешностью, постоянно в курсе модных тенденций. Наделена гордостью и самомнением, не выносит критических замечаний, по внутреннему составу чувствительная и уязвимая девушка. Она доверяет тем, кто ей дорог. Евдокия — общительная и открытая, умеет понимать шутки. Женщина с этим именем — энергичная и твердая и способна достичь многого в своей профессии.

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