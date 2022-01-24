День ангела 24 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 24 января празднуют свой День Ангела.

24 января 2022 года свои именины празднуют обладатели 7 имен: Федот, Феодосий, Михаил, Степан, Терентий, Федор, Агапий.

Мужские имена 24 января

Федот

Имя имеет греческое происхождение и означает "Богом настоящее". С детства Федот отличается импульсивностью, справедливостью и эмоциональностью. Среди сверстников он лидер, который всегда стремится быть лучшим во всем. Во взрослом возрасте Федот остается импульсивным и становится самоуверенным мужчиной. При этом он нуждается в поддержке и любви со стороны своей избранницы. С Федотом можно вести общие дела, делиться тайнами. Интересны факты об имени Федот: важнейшей чертой характера мужчины считается умение четко мыслить даже в сложных ситуациях.

Феодосий

Мужское имя, которое с греческого переводится как "подарок Бога". На Руси появилось вместе с приходом христианства. С детства Феодосий растет замкнутым в себе мальчиком. Никакие конфликты не могут спровоцировать бурю эмоций. Из-за этого некоторые считают Феодосия безразличным, но стоит понимать, что он просто не любит выставлять свои переживания напоказ. Во взрослом возрасте Феодосий отличается трудолюбием, аналитическим складом ума, часто преподносит интересные идеи. За это его ценят на работе. Интересные факты об имени Феодосий: наиболее почитаемым православным святым с этим именем является Феодосий Печерский.

Михаил

Древнееврейское имя, которое означает "равный Богу". В детстве Михаил растет очень любознательным мальчиком, любящим самостоятельность. Если попадет в хорошую компанию сверстников, родители могут за него не беспокоиться. Иногда проявляет неуверенность в себе, поэтому его следует хвалить за успехи. Во взрослом возрасте Михаил отличается обостренным чувством прекрасного, поэтому часто выбирает творческие профессии. Может быть оскорбительным, но не злопамятным. Интересны факты об имени Михаил: может долго добиваться любимую, отличается терпением и упрямством в отношениях.

24 января свои именины празднуют Федот, Феодосий, Михаил, Степан, Федор, Терентий и Агапий / Pexels

Степан

Имя в переводе с древнегреческого имя означает “венец”, “корона”. В детстве Степан отличается непоседливостью, энергичностью и подвижностью. Зачастую требует к себе внимания от родителей и других взрослых. Однако растет хорошим мальчиком и остается таковой всю свою жизнь. Во взрослом возрасте Степан уравновешен мужчина, наделенный чувством собственного достоинства. Легко учится и запоминается, поэтому может быть успешным в любой профессии. Интересные факты об имени Степан: это очень общительный человек, у которого всегда много друзей и знакомых.

Терентий

Имя пришло из Византии и в переводе с латинского языка означает "изощренный". С детства Терентий болезненно воспринимает всякую несправедливость по отношению к своему лицу. Хотя сам часто корыстный и может заводить только те "дружеские" отношения, которые ему выгодны. Во взрослом возрасте Терентий производит впечатление замкнутого и отстраненного мужчины. При этом он остается щедрым к близким и друзьям. Благодаря оптимизму, хорошему чувству юмора и добродушию легко сходится с женщинами. Интересные факты об имени Терентий: умеет молниеносно размышлять, а потому лучше подбирать такую ​​профессию, где это умение может пригодиться.

Федор

Имя имеет греческое происхождение, переводится как дарованный Богом. С детства Федор проявляет уверенность в себе, решительность и честность. Он немногословен, но надежный друг, умеющий хранить тайны. Во взрослом возрасте Фёдор тщательно планирует всю жизнь и никогда не отступает от своей цели. Любит мастерить своими руками, не допускает лишних трат в доме. Несмотря на практичность, в определенных ситуациях способен и на жертвенность. Интересные факты об имени Федор: в юности он склонен к авантюрам, а с возрастом может стать подозрительным.

Агапий

Греческое имя, означающее "тот, кого любят". В детстве Агапий растет очень послушным мальчиком, которому все же присуща некоторая принципиальность, а иногда и упрямство. Иногда эти черты характера становятся причиной того, что ребенку сложно найти друзей. Во взрослом возрасте Агапий целеустремлен, практичен. На него очень тяжело повлиять, ведь почти ничего не может поколебать его мысль. В отношениях ищет человека, на которого можно положиться. Интересны факты об имени Агапий: всех успехов он добивается сам, без посторонней помощи, при этом отличается упрямством.

Женские имена 24 января

24 января празднуют свои именины только мужчины.

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