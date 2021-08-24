День ангела 25 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 25 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

25 августа отмечаются только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 25 августа празднуют: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен.

В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий".

Еще в детстве Алексей сильно привязан к матери. Он чувствует себя ее защитником. Сам Алеша очень дружелюбный, предпочитает больше делом заниматься, чем болтать впустую. В определенном смысле такие люди честолюбивы. Маленький Алеша умеет нравится взрослым и иногда этим пользуется.

Бесконечные переживания по любому поводу часто приводят к развитию у Алексея творческих способностей. Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми. Это помогает достигать Алексею больших успехов в дипломатии.

Антон

Имя в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой".

Антон — хороший, ласковый и мечтательный ребенок. Он хорошо играет с другими детьми, а немного повзрослев, Антон очень серьезно относится к дружбе. Он продолжает общаться с друзьями детства и во взрослом возрасте.

В обучении Антон не хватает звезд, но при желании легко справляется с любой образовательной программой. В работе Антон — однолюб. Привыкнув к одному рабочему месту, он не будет даже делать попыток найти что-то другое.

В юности Антон склонен к быстрым и пылким отношениям, однако в семье он постоянный и надежный. Выбрав девушку на роль жены, а не просто подруги, Антон обеспечит ту "стену", у которой будет спокойно в любых жизненных неурядицах. К детям относится с любовью и с радостью проводит с ними время.

Аркадий

Имя Аркадий происходит от греческого слова "аркадос", что означает жителя Аркадии (регион Древней Греции).

В детстве для родителей Аркадий — самая большая радость в семье. Он общителен, способен сгладить и погасить конфликт в коллективе, обязательный и всегда старается выполнить обещанное.

Аркадий верен в браке, и семья — главное в его жизни. Ссоры в семье — редкость. Он любит проводить время с маленькими детьми. Ради семьи Аркадий пожертвует карьерой и работой, если та будет отнимать у него время в ущерб отношениям с близкими.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский".

Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Василия не назовешь образцовым мужем, но вот чего у него не отнять, так это заботу о материальном благополучии семьи. Он часто исчезает на работе, а его отношения с друзьями нередко становятся поводом ссор в семье. Часто Василий меняется с появлением детей и это несколько снимает напряженность в отношениях.

Вячеслав

Вячеслав — это мужское имя славянского (древнерусского) происхождения. Значение имени Вячеслав — "более славный".

В детстве Вячеслав хорошо учится, любит конструкторы и имеет тягу к порядку. Для взрослого Вячеслава характерны консерватизм, доброта и некоторая простота. Он импульсивный, наделенный определенными лидерскими задатками, выбирает профессию, где нужно работать руками.

Семья не особо волнует Вячеслава. Человек с его характером трудно выдерживает момент притирки, а это ведет к частому разрыву отношений.

Герман

Имя Герман имеет латинское происхождение и в переводе означает "близкий" и "родной". Если считать, что это имя имеет давнегерманское происхождение, тогда оно переводится, как "воинственный" или просто "воин".

Герман — смелый, волевой и целеустремленный человек. Он притягивает к себе людей и имеет лидерские способности. Герман прекрасно понимает психологию людей и успешно этим пользуется. Умение управлять людьми и понимать их потребности наиболее полезны в работе Германа. Он часто становится руководителем достаточно высокого ранга. В семейных отношениях Герман также обязательно занимает место лидера. Жену ищет уступающую, полностью и безоговорочно принимающую его лидерство.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрия означает "посвященный богине Деметре".

Маленький Дима обычно больше похож на маму, но с возрастом это становится не так заметно. Он хороший малыш и легко находит общий язык со сверстниками.

Взрослый Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве — мой бог" или "Мой бог Господь".

Маленький Илья с детства очень ответственный, особенно в материальном плане. У него хорошо развито чувство собственности, к примеру, Илья очень ценит игрушки и внимательно за ними следит, чтобы их никто не трогал. Мальчик откровенный и прямолинейный, не любит скрывать свои чувства, иногда это бывает похоже на дерзость или агрессию.

В целом Илья — доброжелательный, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, занимает главное место. Илья ищет человека похожего на него по отношению к жизни и по темпераменту. Любит детей и хочет обычно много детей.

Леонид

Имя Леонид — это двукоренное имя древнегреческого происхождения и означает оно "потомок льва" или "подобный льву".

Леонид растет веселым и подвижным мальчиком. Он добрый и общительный ребенок, а его коммуникабельность сочетается с дипломатичностью даже в детском возрасте. Мальчик легко избегает конфликтов и помогает в неприятных ситуациях окружающим.

Взрослый Леонид так же может найти общий язык с кем угодно, а его умение разбираться в людях нередко выручает его и помогает в жизни. В работе Леонид имеет лидерские качества, что позволяет с легкостью занимать руководящие должности.

Семейные отношения Леонид строит с серьезным подходом. Он очень требователен к бытовым привычкам партнерши, так что будущая жена пройдет серьезный отбор. Детей своих Леонид любит, если его не остановить, то может их избаловать.

Матвей

Матвей — это древнееврейское имя, известное оно с давних времен. Буквальный перевод — "подаренный Богом".

У взрослого Матвея не все складывается в жизни хорошо. Из-за своей скромности они не выделяются в толпе. Матвей не любит конфликты и споры. Ему может стать плохо, если он становится участником или свидетелем каких-либо конфликтов. Матвей — скромный и честный, если его обвиняют во лжи, то он яростно доказывать свою правоту. От Матвея можно ожидать непредсказуемых поступков.

Брак Матвея обычно несчастен, но из-за приверженности к детям, он будет до конца пытаться сохранить отношения с женой. Если Матвей расстанется, то женится только через много лет и на женщине моложе себя.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог".

Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других сферах, связанных с аналитикой.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки увидит спустя много-много лет. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень".

Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу. Петр никогда не смирится с тем, что его мечты могут остаться мечтами.

Он обладает прекрасным аналитическим умом и его умение все систематизировать пользуется большим уважением на работе. Семья в жизни Петра занимает очень важное место. Петя серьезно подходит к выбору спутницы жизни и готов долго ее искать. Сохраняет теплые отношения с родителями и любит большие семейные праздники.

Сергей

Как утверждают историки, имя Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени затруднительна, поскольку сам род Сергеев относит себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный", но это не точно.

Все Сергеи достаточно обидчивые. Их можно зацепить даже наименьшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться. Жизненные трудности Сергей решает самостоятельно, а не полагаясь на кого-то. У него много друзей, и всем им Сергей готов помочь в любую минуту. В работе у Сергея может проявиться творческая натура. Это может сказаться как на выборе профессии, так и в самой работе. Он часто находит варианты улучшить и ускорить процесс.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок".

Маленький Степан — веселый и непоседливый мальчишка. Он активный, легко знакомится со сверстниками, часто даже становится их лидером. Мальчик умеет производить приятное впечатление на взрослых. Родителям может наносить хлопот своим неугомонным характером, а учителя будут его опасаться за наблюдательность и острые замечания, которые он делает, когда замечает ошибки взрослых.

Степан может выбрать профессию, связанную с творческим направлением. Он будет хорошим художником, модельером, архитектором. У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо себя чувствует в женском обществе.

В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности. Возможен развод и новый брак. Детьми занимается время от времени, перекладывая все заботы, связанные с их воспитанием, на жену.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий".

Во взрослом возрасте Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической области, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в сочинительстве или журналистике.

Федор — очень заботливый к своей семье. Обычно он замечательный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Яков

Яков — это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Яков означает "тот, кто следует".

У Якова выделяются следующие характерные черты, как практичность и твердый волевой характер. Он довольно приземленный человек, не склонна витать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Яков любит стабильность, при этом он коммуникабельный и веселый человек, который умеет радоваться жизни. Яков стремится к материальному благополучию, но не делать позорные поступки ради успеха.

Работать Яков умеет и любит. Его главным стимулом является финансовое благополучие, но нередко и сама работа ему нравится. Он не склонен к излишнему риску. Достаточно успешно проявляется Яков в предпринимательской деятельности. Он умеет налаживать связи с нужными людьми и является очень надежным партнером.

Семейная жизнь Якова может сложится по-разному. Если он не будет спешить с женитьбой, а найдет себе хозяйственную, простую и любящую жену, то он будет счастлив. Однако если поспешит, то брак долго не продержится. При благоприятных обстоятельствах Яков будет заботливым мужем и отцом.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

Читайте также: День ангела 24 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку