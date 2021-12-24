День ангела 25 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 25 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают только мужчины с именем Александр.

День ангела – это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 25 декабря празднует только Александр.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие к дню рождения ребенка дни.

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