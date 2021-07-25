День Ангела 25 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

День Ангела 25 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела сегодня празднуют Андрей, Антон, Арсений, Гаврила, Иван, Михаил, Федор, Вероника и Мария.

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 25 июля, празднуют: Андрей, Антон, Арсений, Гаврила, Иван, Михаил, Федор, Вероника и Мария.

Мужские именины

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный".

Мальчик в детстве похож на маму, хотя это сходство больше внешнее. Маленький Андрей зачастую подвижный и непоседливый. Любит активные игры, он хорошо учится, но требует постоянного внимания и контроля.

Характер Андрея импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о содеянном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Антон

Имя в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой".

Антон хороший, ласковый и мечтательный ребенок. Он хорошо играет с другими детьми, а немного повзрослев Антон очень серьезно относится к дружбе. Он продолжает общаться с друзьями детства и во взрослом возрасте.

В обучении Антон не хватает звезд, но при желании легко справляется с любой образовательной программой. В работе Антон однолюб. Привыкнув к одному рабочему месту, он не будет даже делать попыток найти что-то другое.

В юности Антон склонен к быстрым и пылким отношениям, однако в семье он постоянен и надежен. Выбрав девушку на роль жены, а не просто подруги, Антон обеспечит ту "стену", в которой будет спокойно в любых жизненных неурядицах. К детям относится с любовью и с радостью проводит с ними время.

Арсений

Имя Арсений происходит из греческого языка и в переводе означает "мужской" или "мужественный".

Маленький Арсений добродушный, мягкий и застенчивый малыш. Часто эти черты характера остаются с ним и во взрослом возрасте. Малыш любит мечтать и фантазировать. Он легко заводит знакомства, но настоящих друзей у него мало.

Взрослый Арсений иногда склонен недоговаривать или приврать для достижения результата. Профессиональная деятельность обычно связана с умением хорошо и разумно говорить, поэтому он часто выбирает профессию менеджера по продажам, ресторатора или переводчика.

Семейная жизнь Арсения редко бывает успешной. Часто не Арсений выбирает себе жену, а именно она является инициатором их отношений. Лидером в их семье обязательно будет его жена.

Гавриил

В переводе с древнееврейского — божественный воин. В Библии Гавриил — ангел, что, согласно "Евангелию от Луки", сообщил священнику Захарию о рождении Иисуса.

Характер покладистый, упрямый. Любимец матери, похож на нее характером. В детстве бывает замкнутым и болезненным. Очень много читает.

Эти мужчины — лидеры. Владеют иностранными языками. Рационалисты. Они всегда поступают взвешенно, обдумывая каждый шаг. Не поддаются влиянию, могут выслушать совет, но сделают по-своему.

Мужчины с таким именем обладают хорошей интуицией, коммуникабельны и они нередко достигают успехов в жизни, преодолевают препятствия и не останавливаются перед трудностями в делах и работе. Но что касается личных отношений, здесь Гавриил порой не может держать ситуацию под контролем, он может простить любые выходки своей второй половины.

Известный человек по имени Гавриил — боснийский серб Гаврило Принцип (1894-1918). Он убил Франца Фердинанда, эрц-герцога австрийского, и его жену графиню Софи в Сараево 28 июня 1914. Этот инцидент побудил Австрию начать враждебные действия по отношению к Сербии, которые привели к Первой мировой войны. Родившись в притом, Босански-Ґрахово, Босния и Герцеговина, Принцип был членом сербского группировки "Млада Босна" и "Черная рука", которые отстаивали объединения Боснии с Сербией.

uk.wikipedia

Иван

Имя Иван (Иоанн, Йоханан) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий", "Бог благословил", "Боже благоволение".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Михаил

На ближнем востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог".

Маленький Миша с малого возраста доброжелательный и общительный парень. Он любит компании и если компания подобралась хорошая, то это заметно облегчает жизнь родителям и учителям.

Михаил обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не злопамятный, Михаил или прощает обиды или просто их забывает.

В работе Михаил ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой связанной с управлением людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других сферах связанных с аналитикой. При этом интуиция Михаила позволяет ему избежать многих проблем на этом пути.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки увидит спустя много-много лет. Дети для Михаила является очень важной составляющей семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Вспомним в этот день известного украинского политика — Михаила Грушевского (1866-1934). Он считается первым президентом Украины, поскольку возглавлял Украинскую Народную Республику (1917-1918). Грушевский — выдающийся историк, археолог, литературовед, социолог, публицист, писатель, организатор украинской науки, общественно-политический и государственный деятель. Именно с его творческим наследием связанные идеи возрождения украинской культуры и науки, исторического сознания и национального достоинства народа.

УНИАН

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий".

Маленький Федор — это тихий, воспитанный и серьезный ребенок. Он редко бездельничает, а его дружелюбие позволяет ему легко находить компанию.

Во взрослом возрасте Федор обычно так и остается серьезным человеком. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технический отрасли, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике.

Федор очень заботливый к своей семье. Обычно он отличный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Женские именины

Вероника

Историки утверждают, что имя Вероника происходит от имени Ференика, имени жены правителя Египта из династии Птолемеев. В переводе означает "та, что приносит победу".

Маленькая девочка Вероника — это радость для родителей и сверстников. С ней легко в общении. Она яркая и позитивная, заряжает своим позитивом окружающих. Очень любит быть в центре внимания и всячески к этому стремится.

Она не любит заниматься чем угодно, что не связано с весельем. Работа Вероники скорее связана с ее любимым делом — быть центром внимания. Она может быть журналисткой или ведущей, хорошо подходят должности где нужно много общаться и производить впечатление.

Семья и дом для Вероники длительное время остаются неинтересными. Ей может быть сложно искать компромиссы с будущим мужем и подстраиваться под него.

Мария

Имя имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая".

Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

В работе Мария может долго искать себе дело по душе, еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ним. В то же время, Машу можно назвать карьеристкой, она трудолюбивая и очень честная.

Главное в жизни Марии это семья. Она создает семью довольно поздно, но это позволяет ей совершить этот поступок вполне осознанно и взвешенно. Очень любит своих детей, а также обожает семейные вечера.

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