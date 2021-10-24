День ангела 25 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 25 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 25 октября празднуют: Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Николай, Александр, Тарас, Федот.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничено. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Читайте также:

Богдан

Богдан — это имя славянского происхождения, состоит из двух корней "Бог" и "давать". Считается, что значение имени Богдан — "Богом данный". Богдана можно охарактеризовать как сильного и смелого человека. Он прост в общении, уравновешенный и спокойный, а логичность его позиции всегда притягивает к нему людей. Богдан трудолюбивый, а его настойчивости можно только позавидовать. Если дело ему интересно, то проявляются его сообразительность и интеллект. В семейных отношениях Богдан всегда лидер. Он прекрасный семьянин и отличный хозяин дома, хотя иногда у него проявляются черты деспотичности, однако это большая редкость.

Денис

Имя Денис — это одна из форм имени Дионисий, с древнегреческого переводится как "посвященный Дионису". Денис — веселый и общительный человек. Он склонен к аналитической работе, что вовсе не исключает прекрасное воображение. Он может легко работать как в театре, так и банковским аналитиком. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в привычной компании. В компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

Читайте также:

Кузьма

В переводе с греческого Кузьма (Косма) означает "кузнец". Кузьма — чувствительный человек. Он легко поддается влиянию друзей. Не всегда уверен в себе, хотя бывает упрям и настойчив, иногда безосновательно говорит "нет", что является лишь способом самоутверждения. Кузьма — молчаливый, терпеливый, обязательный, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, любит путешествовать. Мужчина с этим именем выбирает профессии, связанные с поездками.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастливый". Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал что-то, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Тарас

Имя Тарас происходит от греческого языка и переводится как "бунтовщик", "смутьян" или "беспокойный". Тарас спокойный человек, не принимает поспешных решений. Он чувствителен и одновременно мужественный, немного замкнутый. Он очень серьезно подходит к кругу своего общения и терпеть не может пустых разговоров. Это может создать иллюзию того, что он скучный и не умеет веселиться, однако это далеко не соответствует действительности.

Федот

Лингвисты утверждают, что имя Федот берет свое начало в Греции, где оно звучало как Теодотос, которое, в свою очередь, переводится как "Богом данный". Федот отличается спокойным и волевым характером. Его трудно вывести из себя, а его настойчивость нередко поражает окружающих. Человек с именем Федот умеет быть привлекательным, а его прекрасное чувство юмора будет нередко его выручать. Стоит так же отметить его умение ладить с людьми.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

Читайте также:

Выходные и праздники в ноябре: сколько будем отдыхать

Доброе утро: пожелания доброго утра в прозе, своими словами, в картинках

в прозе, своими словами, в картинках Когда переводят часы на зимнее время 2021: дата и условия

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку