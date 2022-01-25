День ангела 25 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 25 января празднуют свой День Ангела.

25 января 2022 года свои именины празднуют обладатели пяти имен: Петр, Илья, Савва, Макар, Татьяна.

Мужские имена 25 января

Петр

Имя происходит от древнегреческого слова, которое означает "камень". С детства Петр отличается послушным и упорным характером. Часто недооценивает себя, поэтому требует положительной оценки от родителей. Во взрослом возрасте Петр иногда разрешает себя эксплуатировать. Это эмоциональный и уязвимый мужчина, мечтающий об идеале в дружбе и любви. Интересные факты об имени Петр: он рано взрослеет, имеет хорошую интуицию, отличается слишком изменчивым характером и настроением.

Илья

Происходит от древнееврейского имени, которое переводится как "Мой Бог - Иегова". С детства Илья любит помогать старшим. Его можно назвать идеальным сыном, с которым практически не бывает проблем. Но мальчик может подвергаться негативному влиянию окружения, поэтому нужно следить за его друзьями. Во взрослом возрасте Илья становится веселым, общительным и добрым. Он легко вливается в любую компанию. Интересны факты об имени Илья: тщательно выбирает жену и начинает отношения только тогда, когда уверен, что сможет обеспечить семью.

25 января день ангела празднуют Петр, Илья, Савва, Макар / Pexels

Савва

Есть несколько версий происхождения этого имени. По одному оно пришло к нам из древнееврейского языка и означает мудрый. По другому имя является сокращением Савватиоса, что можно перевести как “суббота”. С детства Савва отличается душевностью и мягкостью. Может быть излишне эмоциональным. Во взрослом возрасте этот мужчина горд и самоуверен. В любой ситуации пытается держать лицо. Савва честолюбив и любит привлекать к себе внимание людей. Интересные факты об имени Савва: не ищет любовных приключений на одну ночь, это настоящий интроверт.

Макар

С древнегреческого языка имя переводится как "счастливый", "блаженный". С детства Макар носит изменчивый и несколько упрямый характер. Это добрый и талантливый мальчик, который со всеми найдет общий язык. Во взрослом возрасте Макар становится трудолюбивым и неконфликтным мужчиной. Благодаря этому легко добивается поставленных целей. Макар хороший мастер и любит делать что-то своими руками. Интересны факты об имени Макар: полностью оправдывает значение своего имени, ведь с детства этому человеку удается многое из того, о чем другие мечтают годами.

Женские имена 25 января

25 января день ангела Татьяны / Pexels

Татьяна

В переводе с древнегреческого означает "основательница". Есть еще одна версия происхождения имени: оно могло сформироваться от мужского имени Татий. В детстве Татьяна отличается непоседливостью, определенным упрямством. Она хочет делать все самостоятельно, любит порядок в своих вещах. Во взрослом возрасте Татьяна кокетливая, резвая и трудолюбивая. Имеет несколько своенравный характер, который может мешать ей в работе. Любит завоевывать мужчин ради собственного удовольствия. Интересные факты об имени Татьяна: наиболее уважаемой покровительницей имени в православной церкви считается великомученица Татьяна Римская, память которой чтят 25 января.

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