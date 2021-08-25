День ангела 26 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 26 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

26 августа именины празднуют носители 10 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 26 августа празднуют: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Тихон, Яков.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий".

Еще в детстве Алексей сильно привязан к матери. Он чувствует себя ее защитником. Сам Алеша очень дружелюбный, предпочитает больше делом заниматься, чем болтать впустую. В определенном смысле такие люди честолюбивы. Маленький Алеша умеет нравится взрослым и иногда этим пользуется.

Бесконечные переживания по любому поводу часто приводят к развитию у Алексея творческих способностей. Большинство владельцев этого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми. Это помогает достигать Алексею больших успехов в дипломатии.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский".

Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Василия не назовешь образцовым мужем, но вот чего у него не отнять, так это заботу о материальном благополучии семьи. Он часто исчезает на работе, а его отношения с друзьями нередко становятся поводом ссор в семье. Часто Василий меняется с появлением детей и это несколько снимает напряженность в отношениях.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван — идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный".

Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет прекрасную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Семья у Кости стоит не на первом месте. Она для него важна, но скорее как обязательная программа жизненного успеха. Он достаточно хороший семьянин, любит детей и жену. Костя с удовольствием отдыхает с семьей, но требует периодического самостоятельного отдыха. Нередко Константин бывает женат несколько раз.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а пошло оно от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой".

Максим — это уверенный человек, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благосостояния. Максим — коммуникабельный и умеет подать себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с его успехами в точных науках. Он обычно выбирает технические специальности. Максим в семье — замечательный исполнитель, который хочет считать себя при этом лидером.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками.

Тихон

Тихон считается именем греческого происхождения, и происходит от имени богини удачи Тюхе. Некоторые специалисты все же утверждают, что имя Тихон означает "случай", "удача" или "судьба".

Тихон настоящий искренний друг, дорожит честью, любит спорт и имеет неплохие спортивные задатки. Он спокойный и целеустремленный, умеет достигать поставленной цели, все просчитывает, а потом берется за дело.

В работе Тихон добивается серьезных успехов, поскольку имеет энтузиазм и железную волю. Нередко занимает руководящие должности. Он надежный человек и имеет достаточно терпения. А еще Тихон сохраняет прекрасное чувство юмора и обаяние до самой старости.

Яков

Яков — это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Яков означает "тот, кто следит".

У Якова выделяются следующие характерные черты, как практичность и твердый волевой характер. Он довольно приземленный человек, не склонен летать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Яков любит стабильность, одновременно он коммуникабельный и веселый человек, который умеет радоваться жизни. Яков стремится к материальному благополучию, но не делает при этом позорные поступки ради успеха.

Работать Яков умеет и любит. Его главным стимулом является финансовое благосостояния, но нередко и сама работа ему нравится. Он не склонен к излишнему риску. Достаточно успешно проявляется Яков в предпринимательской деятельности. Он умеет налаживать связи с нужными людьми и является очень надежным партнером.

Семейная жизнь Якова может складываться по-разному. Если он не будет спешить с женитьбой, а найдет себе хозяйственную, простую и любящую жену, то он будет счастлив. Однако если поспешит, то брак долго не продержится. При благоприятных обстоятельствах Яков будет заботливым мужем и отцом.

Женские именины

Евдокия

Имя Евдокия появилось в Византии, образовалось оно от слова "Эудокиа", что в переводе с древнегреческого языка означает "благодарность", "доброе желание", "благоволение".

Девушки с этим именем красивы и имеют стройную фигуру, притягивают взгляды мужчин. Евдокия ухаживает за своей внешностью, постоянно в курсе модных тенденций. Наделена гордостью и самомнением, не выносит критических замечаний, по внутреннему составу чувствительная и уязвимая девушка.

Она доверяет тем, кто ей дорог. Евдокия — общительная и откровенная, умеет понимать шутки. Женщина с этим именем — энергичная и твердая и способна достичь многого в своей профессии. Служебные обязанности не станут мешать созданию хорошей семьи. Во взаимоотношениях для нее нет середины — или идеал, или ничего. Поскольку требования к выбору мужа завышены, с замужеством Евдокия затягивает. Однако позднее брак оказывается счастливым.

Ксения

Имя Ксения пришло к нам из Греции, в переводе оно означает "гостеприимство" или "гостеприимная". Иногда еще Ксения переводят как "путешественница", "чужеземка", "гостья" и даже "чужая".

Ксюшу можно охарактеризовать как уязвимую и одновременно холодную девушку. Она немного похожа на снежную королеву. При этом Ксения — прекрасная подруга, на которую можно положиться.

На работе Ксения достаточно активна. Она не любит спешки и пытается многократно все обдумать. Хорошо справляется с руководящей работой, хотя бывает слишком строгая. Исполнитель из Ксении неплохой, но ей обязательно нужно понимать что она делает.

В отношениях с мужчинами Ксения имеет большой успех. Она прекрасно пользуется всем возможным арсеналом женских хитростей. Ксения замечательная хозяйка. Иногда люди несмотря на ее холодность думают, что и дома с близкими она остается такой, но это совсем не так. Дома Ксюша — мягкая и заботливая жена и мама.

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