День ангела 26 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 26 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

26 декабря именины отмечают носители 15 имен.

День ангела – это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 25 декабря празднуют: Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гаврило, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Аркадий

Имя Аркадия происходит от греческого слова "аркадос", что означает жителя Аркадии (регион Древней Греции). В детстве для родителей Аркадий величайшая радость в семье. Он общителен, способен сгладить и погасить конфликт в коллективе, обязателен и всегда пытается выполнить обещанное. Аркадий верен в браке, и семья – главное в его жизни. Ради семьи Аркадий пожертвует карьерой и работой, которая будет отнимать у него время в ущерб отношениям с близкими.

Арсений

Имя Арсений происходит из греческого языка и в переводе означает "мужской" или "мужественный". Арсению присущи эгоизм и самолюбие. В то же время, он может быть застенчивым и добродушным мужчиной.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Владимир

Значение имени Владимира образуется из двух корней слов старогерманского языка. Значение имени Владимир – "большая сила" или "великая власть". На работе Владимир – трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любящий спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володе попасть очень трудно. В семье Владимир – оплот покоя. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Гаврила

Гавриил дословно с древнееврейского переводится "Господь Божий", "Господин от Бога", "Божий Правитель". Гаврила – принципиальный, красноречивый, пунктуальный, общительный и искренний мужчина. Эти качества помогут ему в профессиональной деятельности. Карьера для него играет крайне важную роль, поскольку он стремится к материальному благополучию и финансовой свободе. Его деятельность может быть связана с точными науками, образованием, медициной или, напротив, с психологией или религией.

Герман

Имя Герман имеет латинское происхождение и в переводе имеет значение "близкий" и "родной". Если считать, что это имя имеет древнегерманское происхождение, тогда оно переводится как "воинственный" или просто "воин". Герман – смелый, волевой и целеустремленный мужчина. Он притягивает к себе людей и обладает лидерскими способностями. Герман отлично понимает психологию людей и успешно этим пользуется. Он часто становится руководителем достаточно высокого ранга.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Пытается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятен в общении и может освоить всякую профессию.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения есть трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальны для него сферы точных наук и работа в области электроники.

Емельян

Имя Емельян в переводе с древнегреческого означает "льстивый", "приятный в слове". Емельян — постоянный и принципиальный. Он очень упрям, порой это приносит ему вред. Емельян не любит спешки, суеты, заранее планирует все свои дела. Он предпочитает иметь нескольких знакомых, одного-двух лучших друзей, и изредка, когда состав "приближенных" меняется.

Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый, и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Яков

Яков – это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Яков означает "следящий". У Иакова выделяются такие характерные черты, как практичность и жесткий волевой характер. Он довольно приземленный человек, не склонный летать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Яков любит стабильность, в то же время он коммуникабельный и веселый человек, умеющий радоваться жизни. Иаков стремится к материальному благополучию, но не будет совершать позорные поступки ради успеха.

Женские именины

Анастасия

С греческого языка имя Анастасия означает "возвращенная к жизни". Анастасия противоречива, склонна к быстрому изменению настроений и легкой нервозности, имеет отличную интуицию и аналитические способности. Она очень сентиментальна и доверчива, однако вместе с тем – семейно-ориентированный человек. Любит мужчин с ярко выраженным мужеством. Верная и заботливая супруга.

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