День ангела 26 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела 26 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

Сегодня отмечаются только мужские именины.

День ангела — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 26 июля, празднуют: Гавриил, Маркиан, Степан (Стефан), Юлиан.

Мужские именины

Гавриил

Гавриил дословно с древнееврейского переводится как "Господин Божий", "Господин от Бога", "Божий Правитель".

В детстве Гавриил испытывает огромные трудности в общении со сверстниками, поэтому для него лучшими друзьями остаются мама и папа. В подростковом возрасте он не только преодолеет свой страх, но даже может стать лидером в кругу друзей. По отношению к товарищам он всегда искренен, надежен и открыт.

Во взрослом возрасте Гавриил принципиальный, красноречивый, пунктуальный, общительный и открытый. Эти качества помогут ему в профессиональной деятельности. Карьера для него играет крайне важную роль, поскольку он стремится к материальному благополучию и финансовой свободе. Его деятельность может быть связана с точными науками, образованием, медициной или, наоборот, с психологией или религией.

Гавриил еще с юности с большим уважением относится к девушкам, он искренне стремится создать семью, но прежде чем жениться для него важно построить карьеру и достичь успехов в работе.

Архангел Гавриил считается Божьим вестником и посланником, объявляющий о важных событиях на земле. Он впервые упоминается в Библии в книге Даниила посланным для объяснения видений пророку Даниилу о будущем господство селевкидов, предназначенной искупления за преступление для иудейского народа в виде изгнания на 70 лет, прихода Мессии, его невинной жертвы и времена Нового Завета.

В библейской традиции Гавриил тоже считается вестником смерти или Божьим посланником. Он — ангел змей, сада и херувимов, иными словами — часовой рая. Гавриил предвистив рождения Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Его почитают как покровителя дипломатов, миротворцев, посланников.

Маркиян

В переводе с латинского означает "тот, кто принадлежит Марсу", "посвященный Марсу".

В детстве Маркиян отличается спокойным и покладистым характером. Он умеет вести себя в обществе, потому что обычно получает хорошее воспитание и знает что такое этикет.

Он может достичь успехов практически в любой сфере деятельности. Больше всего Маркияну подходят профессии, связанные с техникой и инженерией. Он станет хорошим программистом, водителем, инженером-конструктором. Также у него есть все шансы стать отличным спортсменом.

Маркияну нравятся эффектные, умные и нежные девушки. В любовных отношениях парень проявляет себя как горячий романтик, он умеет красиво ухаживать. В то же время, обладатель этого имени настоящий семьянин. Женившись однажды, он вряд ли решится на развод. С женой он очень нежный и внимательный, одаривает подарками и цветами, осыпает комплиментами. Еще он очень любит играть с детьми: играть с ними, воспитывать, учить. Он стремится дать своим детям все самое лучшее: образование, досуг, увлечения.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок".

Маленький Степа веселый и непоседливый мальчишка. Он активный, легко знакомится со сверстниками, часто даже становится их лидером. Мальчик умеет производить приятное впечатление на взрослых. Родителям может наносить хлопот своим неугомонным характером, а учителя будут его опасаться за наблюдательность и острые замечания, которые он делает, когда замечает ошибки взрослых.

Степан может выбрать профессию, связанную с творческим направлением. Он будет хорошим художником, модельером, архитектором. У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо себя чувствует в женском обществе.

В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности. Возможно развод и новый брак. Детьми занимается время от времени, перекладывая все заботы, связанные с их воспитанием, на жену.

Юлиан

Юлиан — это имя латинского происхождения, означает "принадлежащий к роду Юлиев".

Юлиан наделен высокой самооценкой, самолюбием и лидерскими качествами, которые помогают ему добиваться своего. В детстве ему нравится производить хорошее впечатление на окружающих, он очень радуется, когда его хвалят и поощряют. Он не любит шумных игр и шалостей, предпочитая более спокойные занятия. Настоящих друзей у Юлиана немного, так как он доверяет только тем, кого хорошо знает и считает честным и порядочным.

Он часто пробует свои силы в творчестве, причем довольно успешно. Также Юлиан стремится к первенству, что помогает ему добиваться карьерных высот. Однако большим препятствием на пути к успеху может стать лень, с которой ему необходимо бороться. Юлиану следует развивать в себе и такие качества, как тактичность и чуткость.

Отличительная черта Юлиана — стремление к свободе, он не терпит насилия над своей личностью и не будет бездумно подчиняться никому. Этот человек романтичный, верит в любовь с первого взгляда и одновременно, достаточно легко сходится и расстается с женщинами.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку, следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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