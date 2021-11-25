День ангела 26 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 26 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 26 ноября отмечают: Герман и Иван.

Мужские именины

Герман

Имя Герман имеет латинское происхождение и в переводе имеет значение "близкий" и "родной". Если считать, что это имя имеет древнегерманское происхождение, тогда оно переводится как "воинственный" или просто "воин". Герман – смелый, волевой и целеустремленный мужчина. Он притягивает к себе людей и обладает лидерскими способностями. Герман отлично понимает психологию людей и успешно этим пользуется. Он часто становится руководителем достаточно высокого ранга.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

Читайте также:

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

Читайте также: