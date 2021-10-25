День ангела 26 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 26 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 26 октября празднуют: Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Фаддей.

Мужские именины

Вениамин

Вениамин — это имя древнееврейского происхождения, на языке оригинала звучало как Биньямин. В переводе имеет значение "сын правой руки". Иногда еще переводится как "счастливый сын", но это более вольная трактовка, хотя оно больше отражает суть. Вениамин — уверен и самостоятельный человек, который, несмотря на свое мужество, наделен мягким и добрым характером. Он пользуется большой популярностью у женщин, и вообще часто становится негласным лидером мнений.

Иннокентий

Это имя пришло к нам из Византии и переводится как "невиновный". Характер у Иннокентия покладистый, замкнутый, он домосед, аккуратный и немножко брезгливый, хороший дипломат и любитель животных. В раннем детстве часто болеет. Мужчины с этим именем очень скромны и продвигаются к цели медленно, трудно сходятся и так же нелегко расстаются с людьми, могут работать в искусстве, и на производстве, могут быть церковнослужителями.

Никита

Имя Никита происходит из греческого языка и в переводе означает "победитель". Характер Никиты активный и веселый. Он любит быть в шумных компаниях и чувствует себя там уютно. Активность часто толкает на путешествия. Никита при наличии средств с удовольствием путешествует. Даже если денег немного, всегда найдет вариант пусть ненадолго и недалеко, но все же уехать. Легкий в общении и может быть душой компании.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Трофим

Это имя пришло к нам из Византии. В переводе с греческого оно означает "кормилец", "питомец". Древние греки больше всего ценили способность быть добытчиком, обеспечивать хлебом свою семью. Мальчик, с питомца вырастал в кормильца, воплощал в себе идеальный образ мужчины, главы семейства, опору дома. Он представлял собой идеал настоящего мужчины, каждая девушка мечтала выйти замуж именно за такого человека. Эти качества присущи владельцам имени Трофим. Они отличаются мужеством, надежностью и целеустремленностью.

Фаддей

Имя Фаддей, от еврейского — "похвала". Если человека зовут Фаддей, то ярко выраженными чертами его характера будут трудолюбие и настойчивость. Его практически невозможно застать в праздности, потому что он всегда чем-то занят: что-то делает, изобретает, ремонт. Человек с таким именем интересуется не только информацией, связанной с его профессией или увлечениями. Он интересуется политикой, любит о ней поговорить, высказать свое отношение к происходящему.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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