День ангела 26 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечают только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 26 сентября празднуют: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве — мой бог" или "Мой бог Господь". В целом Илья доброжелательный, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать наиболее главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него по отношению к жизни и по темпераменту. Любит детей и хочет обычно их много.

Корнилий

Существует теория, что имя Корнилий происходит от римского родового имени Cornelius. Другая версия, что это имя берет начало от латинского cornu, cornus, что переводится как "рог". Корнилий гордый и противоречивый, а это помогает в жизни заслужить уважение друзей. Друзей у Корнилия много, они постоянно приходят в гости, или тянут его прогуляться. Несмотря на наличие большого количества знакомых, Корнилий в компаниях все равно держится обособленно и настороженно, предпочитая наблюдать за весельем со стороны. Внешне Корнилий никак не проявляет своих эмоций, но он очень уязвим. Часто может переживать обиды в себе годами.

Леонтий

В переводе с древнегреческого имя Леонтий означает "львиный". С детства Леонтий упрямый, хотя у родителей с ними нет особенных проблем. В общении довольно тяжелый, выбирая себе друзей, преследует определенную выгоду. Жадный, не лишенный карьеризма, к людям относится с высокомерием. Очень похож на мать. Осваивает самые разнообразные профессии: столяра и врача, администратора и следователя, программиста и педагога, механика и артиста. Леонтий пользуется успехом у женщин и сам уделяет им повышенное внимание.

Лукьян

Латинское имя Лукиан происходит от прозвища Lucianus, а корень "lux", содержащийся в слове, переводится как "свет". На Руси имя Лукьян означало "светлый", "светится". Лукьян — это скромный и мягкий парень. К окружающим он дружелюбен. Многие пользуются его терпимостью и часто сваливают свои проблемы на него. А он не сопротивляется и с честью выполняет порученные ему задания, потому что не может работать плохо. Так, кроме своих забот, несет ответственность и за окружающих.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефанос и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан — это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе множество людей. Так же люди замечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слов на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Юлиан

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "принадлежащий к роду Юлиев". Юлиан наделен высокой самооценкой, самолюбием и лидерскими качествами, которые помогают ему добиваться своего. Настоящих друзей у Юлиана немного, поскольку он доверяет только тем, кого хорошо знает и считает честным и порядочным. Он часто пробует свои силы в творчестве. Отличительная черта Юлиана — стремление к свободе, он не терпит насилия над своей личностью.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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