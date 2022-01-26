День ангела 26 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 26 января празднуют свой День Ангела.

26 января 2022 свои именины празднуют обладатели 5 имен: Елизар, Афанасий, Петр, Максим и Яков.

Мужские имена 26 января

Елизар

Имя имеет древнееврейское происхождение и означает "Бог помог". С детства Елизар уравновешен, высоконравственен и добр. При необходимости может храбро отстаивать свою честь и право. Обладает хорошей интуицией, творческим и талантливым. Во взрослом возрасте Елизар становится спокойным, мягким и довольно уязвимым мужчиной. Отличается хорошим чувством юмора. Способен быстро подняться по карьерной лестнице. Интересные факты об имени Елизар: этот мужчина выбирает себе порядочную девушку и может годами скрывать свои чувства.

Афанасий

Имя происходит от древнегреческого слова, которое можно перевести как "бессмертный". С детства Афанасий уравновешен и спокоен мальчик, который начинает с ранних лет интересоваться всем вокруг. Не умеет постоять за себя, а потому пытается избегать каких-либо конфликтов. Во взрослом возрасте Афанасий становится добрым и мягким мужчиной, у которого есть некоторые проблемы с уверенностью в себе и своих силах. Отличается искренним альтруизмом и желанием помочь. Интересные факты об имени Афанасий: часто пользуется успехом у женщин, семья для него всегда стоит на первом месте.

26 января свой день ангела празднуют Елизар, Петр, Афанасий, Яков, Максим / Pexels

Петр

Имеет древнегреческое происхождение и означает "жесткий", "камень". С детства Петр ведет себя мужественно, не умеет скрывать свои эмоции. В то же время он является довольно приятным и нежным ребенком. Во взрослом возрасте Петр часто кажется податливым, но это только на первый взгляд. Он любит, чтобы его ценили близкие люди, ради этого готовы на все. Петр хороший организатор, иногда может проявлять тщеславие. Интересные факты об имени Петр: не умеет прислушиваться к чужим советам, живет мечтами о сильной семье.

Максим

Происходит от римского родового имени "Maximus", которое можно перевести как "величайший". В детстве Максим чуткий и дружелюбный ребенок, который может быть несколько пугливым и застенчивым. Не любит брать на себя ответственность, никогда не выделяется из толпы. Во взрослом возрасте Максим часто перерастает свою детскую неуверенность и становится упрямым и иногда категоричным мужчиной. Зато ради самых близких людей всегда готов пойти на уступки. Интересные факты об имени Максим: выбирает работу, связанную с числами, легко манипулирует людьми.

Яков

Древнееврейское имя, часто упоминаемое в Библии. Означает "следующий". С детства Яков довольно активный мальчик, любящий быть в центре внимания. Обладает развитым интеллектом, хорошо учится. Во взрослом возрасте Яков часто приобретает такие черты характера, через которые с ним трудно общаться. Относит к холерическому типу личности. Не любит, когда ему что-то советуют, особенно если это касается выбора профессии. Интересны факты об имени Яков: не стесняется ничего, чтобы добиться успеха, очень привязанный к семье.

Женские имена 26 января

26 января празднуют свои именины только мужчины.

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