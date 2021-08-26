День ангела 27 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 27 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 11 имен.

День ангела — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 27 августа празднуют: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничено.

В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий".

Еще в детстве Алексей сильно привязан к матери. Он чувствует себя ее защитником. Сам Алеша очень дружелюбный, предпочитает больше делом заниматься, чем болтать впустую. В определенном смысле такие люди честолюбивы. Маленький Алеша умеет нравится взрослым и иногда этим пользуется.

Бесконечные переживания по любому поводу часто приводят к развитию у Алексея творческих способностей. Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми. Это помогает достигать Алексею больших успехов в дипломатии.

Аркадий

Имя Аркадий происходит от греческого слова "аркадос", что означает жителя Аркадии (регион Древней Греции).

В детстве для родителей Аркадий самая большая радость в семье. Он общителен, способен сгладить и погасить конфликт в коллективе, обязательный и всегда старается выполнить обещанное.

Аркадий верен в браке, и семья — главное в его жизни. Ссоры в семье — редкость. Он любит проводить время с маленькими детьми. Ради семьи Аркадий пожертвует карьерой и работой, если они будут отнимать у него время в ущерб отношениям с близкими.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский".

Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Василия не назовешь образцовым мужем, но вот чего у него не отнять, так это заботу о материальном благополучии семьи. Он часто исчезает на работе, а его отношения с друзьями нередко становятся поводом ссор в семье. Часто Василий меняется с появлением детей и это несколько снимает напряженность в отношениях.

Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных в старонемецком языке, а по некоторым теориям и более ранней индоевропейской основе языков. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть".

На работе Владимир — трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. Отношения с сотрудниками у Вовы хорошие и часто даже дружеские, но это больше такой стиль общения. По настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно.

В семье Владимир оплот спокойствия. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью. Редко расстается, поскольку это не в его стиле, но бывают исключения. От него не нужно ждать океана страсти, а скорее надежного партнера. Детей любит, но в основном заниматься имя придется все же жене Владимира.

Матвей

Матвей — это древнееврейское имя, известное оно с давних времен. Буквальный перевод — "подаренный Богом".

У взрослого Матвея не все складывается в жизни хорошо. Из-за своей скромности они не выделяются в толпе. Матвей не любит конфликты и споры. Ему может стать плохо, если он становится участником или свидетелем каких-либо конфликтов. Матвей — скромный и честный, если его обвиняют во лжи, то он яростно доказывать свою правоту. От Матвея можно ожидать непредсказуемых поступков.

Брак Матфея обычно несчастен, но из-за приверженности к детям, он будет до конца пытаться сохранить отношения с женой. Если Матвей расстанется, то женится только через много лет и на женщине моложе себя.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушает", "услышанный Богом".

Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему присуща в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

В работе Семену помогает его богатое воображение. Он может быть отличным иллюстратором, дизайнером, модельером. Однако нередко Семен выбирает обычную профессию, где тоже добивается определенного успеха.

Семейные отношения Семен строит довольно долго и осторожно. Его требовательность к взаимоуважению часто не проходит проверку временем, так что он старается лишний раз не торопиться. Семен хороший семьянин и прекрасный хозяин дома. Он с легкостью помогает жене, считая это необходимым проявлением любви. Семен любит своих детей и проводит с ними много свободного времени.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий".

Во взрослом возрасте Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической области, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в сочинительстве или журналистике.

Федор — очень заботливый к своей семье. Обычно он замечательный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Женские именины

Ева

Имя Ева — это одно из самых известных женских имен в мире. С иврита имя Ева переводится как "дающая жизнь". Однако в контексте можно переводить имя Ева как "озорная" или "подвижная".

Ева по натуре победительница и готова для победы много работать. У нее сильные волевые качества. Иногда устав от легких побед, она сама начинает искать задачи сложнее и интереснее. Поражение Ева переносит очень тяжело.

Работать Ева любит, но любит работу, где есть место настоящему жизненном подвиге, иначе она заскучает. Если Ева не выложилась на работе по полной, то она считает, что работала нечестно. С Евы может получится прекрасный руководитель. Она своим примером будет заряжать уверенностью в успехе коллектив.

Самое главное призвание в жизни Евы — это семья. Ева врожденная мама и прекрасная жена, но не каждый человек сможет жить с ней рядом. Ее активность и трудолюбие вызывают у некоторых мужчин страх. Неудивительно, что прекрасно это чувствуя, Ева не спешит с замужеством и довольно долго выбирает себе пару для создания семьи.

Евдокия

Имя Евдокия появилось в Византии, образовалось оно от слова "еудокиа", что в переводе с древнегреческого языка означает "благодарность", "доброе желание", "благоволение".

Девушки с этим именем красивы и имеют стройную фигуру, притягивают взгляды мужчин. Евдокия ухаживает за своей внешностью, постоянно в курсе модных тенденций. Наделена гордостью и самомнением, не выносит критических замечаний, по внутреннему составу чувствительная и уязвимая девушка.

Она доверяет тем, кто ей дорог. Евдокия — общительная и откровенная, умеет понимать шутки. Женщина с этим именем — энергичная и твердая и способна достичь многого в своей профессии. Служебные обязанности не станут мешать созданию хорошей семьи. Во взаимоотношениях для нее нет середины — или идеал, или ничего. Поскольку требования к выбору мужа завышены, с замужеством Евдокия затягивает. Однако поздний брак оказывается счастливым.

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