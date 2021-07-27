День ангела 27 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

День ангела 27 июля: кого сегодня поздравлять с именинами

Сегодня отмечаются только мужские именины.

День ангела — это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 27 июля, празднуют: Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

Мужские именины

Иван

Имя Иван (Иоанн, Йоханан) означает "помилованный Богом", "милость Божья", "подарок Божий", "Бог благословил", "Божее благоволение".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Ираклий

Ираклий — это православная форма древнегреческого имени Геракл. В переводе означает "слава Геры", богини любви.

Ираклий может многого достичь в карьере благодаря своей энергичности. Он способен свернуть горы, чтобы достичь своей цели. Но что касается семейной жизни, здесь сила и напористость Ираклия могут ему повредить. Из-за своего упрямства, неуступчивости он часто конфликтует с любимой, о чем позже сожалеет, к тому же он не любит извиняться, поэтому не все могут с ним ужиться.

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный".

В детстве он тихий и застенчивый мальчик, может быть немного робким, однако с взрослением он перерастет этот период.

Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет отличную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Семья у Кости стоит не на первом месте. Она для него важна, но скорее как обязательная программа жизненного успеха. Он достаточно хороший семьянин, любит детей и жену. Костя с удовольствием отдыхает с семьей, но требует периодического самостоятельного отдыха. Нередко Константин бывает женат несколько раз.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай с детства растет крепким и здоровым, болеет редко. Среди сверстников его отличает сила, активность и смекалка.

Во взрослом возрасте он уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный. Николай способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. На посту руководителя в Николае могут проявиться черты, характеризующие его как жестокого и даже деспотичного начальника. Подчиненные будут побаиваться его.

Николай легко увлекается женщинами. Женщину, которая ему понравилась, сразу же приглашает на свидание и через несколько дней может предложить ей выйти за него замуж. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками. Очень любит детей.

Вспомним сегодня украинского композитора, хорового дирижера, пианиста, педагога с этим именем - Николая Леонтовича (1877-1921). Он является автором широко известных хоровых обработок украинских народных песен "Щедрик", "Дударик", "Казака несут", "Ой из-за горы каменной" и другие. Его рождественская колядка "Щедрик" переведена на многие языки и известна в англоязычном мире как "Carol of the Bells".

uk.wikipedia

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень".

Маленького Петю можно охарактеризовать как подвижного, даже немного взрывного ребенка. Его можно назвать непредсказуемым, что делает его воспитание сложной задачей. Мальчик любит фантазировать.

Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальную любовь и идеальную дружбу. Петр никогда не смирится с тем, что его мечты могут остаться мечтами.

Он обладает прекрасным аналитическим умом и его умение все систематизировать пользуется большим уважением на работе.

Семья в жизни Петра занимает очень важное место. Петя серьезно подходит к выбору спутницы жизни и готов долго ее искать. Сохраняет теплые отношения с родителями и любит большие семейные праздники.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок".

Маленький Степа веселый и непоседливый мальчишка. Он активный, легко знакомится со сверстниками, часто даже становится их лидером. Мальчик умеет производить приятное впечатление на взрослых. Родителям может наносить хлопот своим неугомонным характером, а учителя будут его опасаться за наблюдательность и острые замечания, которые он делает, когда замечает ошибки взрослых.

Степан может выбрать профессию, связанную с творческим направлением. Он будет хорошим художником, модельером, архитектором. У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо себя чувствует в женском обществе.

В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности. Возможен развод и новый брак. Детьми занимается время от времени, перекладывая все заботы, связанные с их воспитанием, на жену.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий".

Маленький Федор — это тихий, воспитанный и серьезный ребенок. Он редко бездельничает, а его дружелюбие позволяет ему легко находить компанию.

Во взрослом возрасте Федор обычно так и остается серьезным человеком. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технический отрасли, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике.

Федор очень заботливый к своей семье. Обычно он отличный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Вспомним сегодня известного украинского мецената и почетного гражданина города Киева Федора Терещенко (1832-1894). Он родился в Глухове и неоднократно занимал там высокие общественные должности — мирового судьи, бургомистра городского магистрата. Опекал основанные семьей Терещенко в городе заведения. В своем доме на улице Терещенковской, 9 в Киеве устроил картинную галерею для посещения киевлянами. Покупал произведения передвижников, а собранные Терещенко произведения составили основу киевского Музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко.

uk.wikipedia

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившегося в этот день девочку, следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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